Egea a Iglesias: “Cuando se levantó de la Puerta del Sol y se sentó en la vicepresidencia se olvidó de la gente”

Tenso debate, de nuevo, entre el portavoz del PP, Tedoro García Egea y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Una pregunta destinada a conocer las funciones del también ministro de Derechos Sociales en el proceso de desescalada, acabó convirtiéndose en un rifi-rafe a causa de la gestión del Gobierno durante la pandemia del coronavirus.

El diputado popular acusó al vicepresidente de “olvidarse de la gente” tras llegar a La Moncloa. “Toda España sabe que cuando se levantó de la Puerta del Sol y se sentó en la vicepresidencia se olvidó de la gente”, le acusó, para después censurarle por “mentir” a la cara de todos los españoles.

En su discurso advirtió a iglesias de que “cada vez que cite la palabra recorte social tiene que mirar al señor Sánchez”, porque –dijo- ayer se cumplieron 10 años del “mayor recorte de todos”, el del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, aseguró “rebajó el sueldo a los funcionarios, congeló las pensiones y recortó las prestaciones, en un decreto-ley por el que votó a favor el entonces “joven diputado Sánchez”. Le recordó también que su Gobierno continúa con los Presupuestos de Rajoy y que será rememorado “por mentir con Sánchez a la cara de los españoles. “ Va a ser recordado por su sillón en el CNI, por intentar controlar a los medios, por sus peleas con Calviño y Escrivá, por saltarse la cuarentena y por mentir a la cara de los españoles con Sánchez. Ha pasado usted de votar en contra de los presupuestos de Rajoy a gobernar cómodamente con ellos”, le reprochó. También criticó que su “discurso conciliador” es “más falso que los informes de la Johns Hopkins” o que el propio escudo social, “una tabla a la deriva en la que tratan de subirse en medio de un océano de incompetencia”.

En su respuesta, el vicepresidente contestó que su labor es “coordinar las políticas sociales del Gobierno” para “evitar que nadie se quede atrás” en la “emergencia social y económica”. Volvió a sacar pecho del escudo social del Gobierno y aseguró que entre el PP y el Gobierno hay una diferencia. “El concepto del interés general y el particular”. Reivindicó el acuerdo con la patronal para prorrogar los ERTE y aseguró que “supone una defensa de un empresariado patriótico”. Para el vicepresidente eso es la defensa del interés general, frente al “particular”, dijo, del PP.

El vicepresidente pasó, de nuevo, a cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Hoy ustedes son noticia otra vez por defender el interés particular. Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción”, aseguró.