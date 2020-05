Sánchez pide “unidad” y Casado le responde: “Hasta aquí hemos llegado”

Pedro Sánchez y Pablo Casado han llevado su falta de entendimiento a la sesión de control al Gobierno esta mañana en el Congreso. Mientras que el presidente del Gobierno pedía “unidad” y “arrimar el hombro” al líder del PP, éste le reiteraba su negativa a apoyar la quinta prórroga del estado de alarma el próximo miércoles en la Cámara: “Hasta aquí hemos llegado”. Sánchez emplazó a Casado a mantener una postura común en la lucha contra el COVID-19 porque “la unidad puede salvar vidas y puede salvar empresas y trabajos”. El presidente del Gobierno recordó el acuerdo histórico para desligar los ERTE del estado de alarma que esta semana rubricaron Moncloa, sindicatos y patronal y aseguró que en la reunión que tendrá lugar esta semana de la comisión de Reconstrucción Social y Económica debería fraguarse esa unidad entre todos los partidos.

Por su parte, Casado preguntó al gobierno por si va o no a pedir el rescate, reprochándole así que la oposición se enteró por el senado italiano. Además, le recordó que “ahora pide un plan Marshall, pero recuerde que el que se pidió hace años era para frenar el comunismo y no para promocionarlo”. Casado indicó que les había propuesto un “plan de choque” económico frente a la crisis del coronavirus que el Gobierno tildó de “poco significativo y transitorio”; “no sé si le parece poco significativo que ya haya . Además, apuntó que ayer mismo había planteado el plan “B” que Sánchez no encuentra y repasó algunas de sus medidas entre las que destacó: más liquidez, “debería preocuparse de recuperar el empleo para evitar más recortes”, recordando así los recortes al estado del Bienestar que hace diez años aprobó Sánchez como diputado socialista cuando gobernaba Zapatero de hasta 15.000 millones de euros. “Pasamos ahora de los brotes verdes, a la V asimétrica; de la Champions league, a la gama alta del éxito, del Plan E, al escudo social. Misma propagandaen España, mismas mentiras en Europa”, le espetó Casado.

El líder del PP volvió a proponer la obligatoriedad de mascarillas, test masivos, rastreao de contagiados con “huella digital” o un Pacto de Estado “Cajal” por la Sanidad de atención a los más mayores. Además, recordó una vez más que existen hasta seis leyes alternativas frente al estado de alarma. “Sigue con su geometría variable, que le lleva a intentar hasta el final un pacto con la CUP, ERC y JxCat, mientras exige a los que mete un cordón sanitario que vengamos aquí, a extender su manto de armiño un mes más. Hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado dos meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para que vuelva a arruinar España por tercera vez. Esa debe ser la vieja normalidad socialista".

En su turno de réplica, Sánchez no ha querido responder a los reproches del PP, porque “el Gobierno se ha propuesto no entrar en esa dialéctica de argumentario de cartón piedra”. “El rival no es el PP, el rival es el virus”, ha destacado. El presidente ha asegurado que “sería fácil rebatir” todos los argumentos que había expuesto antes el líder de la oposición pero “no voy a entrar en ello”. En todo caso, el jefe del Ejecutivo ha acabado su intervención pidiendo a Casado que “abandone la confrontación, sume y arrime el hombro”.