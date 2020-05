Iglesias avisa: si se generalizan las protestas, los próximos pueden ser Ayuso o Abascal

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avisado este martes de que si se generalizan protestas como la que estos días están llevando a cabo “gente de derechas” contra algunos miembros del Ejecutivo, como es su caso, frente a sus domicilios, no se sabe “donde pueden acabar”, y lo próximo pueden ser concentraciones “de gente de izquierdas” frente “al apartamento” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la casa del líder de Vox, Santiago Abascal.

“Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana puede ser gente de izquierdas manifestándose en frente del apartamento de Ayuso, de la casa de los Espinosa de los Monteros o de Abascal”, ha advertido en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que en lo que a él respecta, no se queja, porque “a la política hay que venir llorado de casa”.

En este sentido, el líder de Podemos ha afirmado que es “legítimo” que los políticos sean objeto de protestas, pero se ha mostrado preocupado por el riesgo de que se generalicen las concentraciones frente a las casas de los políticos, porque no se sabe hasta dónde pueden llegar. “Yo tengo costumbre de recibir muchos ataques, pero hay mucha gente que no tanto, y el problema es que esto se sabe por dónde empieza, pero no se sabe dónde acaba, y si esto se generaliza, si al final todo el mundo entiende que la manera lógica de protestar es ir a casa de Ayuso, de Abasal, de Casado o de Espinosa de los Monteros, o a casa de periodistas que se convierten en referentes de opinión, entraríamos en una situación muy negativa”, ha enfatizado. Por ello, ha defendido que “hay que intentar que el derecho a la manifestación se proteja, pero evitando situaciones de crispación”, al tiempo que ha asegurado que él nunca ha defendido “que la gente vaya a casa de nadie”.