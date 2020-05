Tezanos se confiesa en el Congreso: “No confíen ustedes en las encuestas. Lo sorprendente es acertar”

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, comparece esta tarde desde las 16:30 en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de algunas de las polémicas suscitadas por los últimos barómetros publicados. Una cita que ha coincidido con el barómetro de mayo, conocido esta mañana y en el que el PSOE aumenta su distancia sobre los demás partidos partidos políticos. Durante su intervención inicial, Tezanos ha asegurado que su militancia socialista -“tengo el carné del PSOE desde 1973”, ha reconocido- no debe echar por tierra su trayectoria como catedrático de Sociología ni inhabilitarle para dirigir una institución como el CIS: “He publicado 82 libros y 150 monografías científicas. No soy nada narcisista, pero en los índices de citación hay muchas referencias mías. He pronunciado 300 conferencias por todo el mundo. No pretendo ser reconocido, pero algo represento en la Sociología”. A su juicio, “no se le puede decir al sociólogo que no tenga ideas”, ya que lo importante es “saber cuáles son las ideas” que tiene: “Si falsificara un dato, dejaría de investigar. ¿Qué sentido tiene engañarte? Investigas para saber qué se piensa”.

Respecto a los cambios que ha introducido en la metodología de los barómetros desde que es presidente del CIS -la denominada “cocina”-, Tezanos ha subrayado que el modelo de predicción había quedado desfasado con la aparición de los nuevos partidos. Ese nuevo modelo introduce variables como el recuerdo de voto, la probabilidad de votar, la opinión sobre los líderes o la identificación en los espacios ideológicos a la hora de predecir la intención de voto de los encuestados: “Lo hemos verificado en dos campañas electorales un mes antes de las elecciones. En abril calcamos los datos. En noviembre se falló en el número de escaños pero no en la dirección”. Pese a ello, Tezanos ha sorprendido a los miembros de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja al invitarles a desconfiar del resultado de los estudios demoscópicos: “No confíen ustedes en las encuestas. Las encuestas son modelos de medición muy relativos. El fetichismo en las encuestas puede llevar a errores notables”. Esta circunstancia se produce porque, según ha añadido, los márgenes de error de las encuestas pueden elevarse hasta los 12 puntos: “Lo sorprendente es acertar. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con pronósticos aproximados o tendencias”.

Otro de los puntos que ha querido aclarar ha sido la polémica en torno al barómetro publicado en el mes de abril, en el que se incluyó una pregunta en torno a la necesidad de actuar contra los bulos y la conveniencia de establecer límites a los medios de comunicación y al derecho a recibir información. Una controversia que, ha avanzado, será abordada en un “capítulo muy divertido” del libro sobre el CIS de Tezanos que está escribiendo. A este respecto ha reconocido que, a pesar de la redacción de esa pregunta “es muy mejorable”, su enunciado “se entiende” y las respuestas eran “claras”. “Se pregunta qué hacer con los bulos, en este momento y sobre el coronavirus, no sobre la libertad de información”, ha añadido. Y ha justificado la introducción de esta pregunta en el hecho de que en ese momento de la crisis sanitaria se estuvieran difundiendo bulos peligrosos para la salud. Ha mencionado, dentro de estos supuestos bulos, la existencia de una “pócima que era venenosa”, el relato de que en algunos hospitales no se atendiera a las personas mayores, la falta de suministro de algunos productos de primera necesidad como papel higiénico, o la amenaza de que pudiera concretarse un corralito en España a partir de unas declaraciones de Pablo Iglesias en torno a la idea de que el Gobierno quería “apropiarse de los sueldos de los españoles”. “Falta que una cosa sea creída como real para que termine siendo real”, ha añadido.

Respecto a la intromisión del Gobierno en el CIS, Tezanos ha negado que se le haya dicho en algún momento desde Moncloa sobre qué cuestiones debe preguntar en sus encuestas. En Sociología, ha explicado, “se estudia la realidad, pero no se crea la realidad. A la ciudadanía no se le engaña. Es pensar que los españoles son tontos, cuando son ciudadanos maduros”.