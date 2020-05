Ábalos se reafirma en la rectificación del acuerdo con Bildu sobre la reforma laboral

El acuerdo de gobierno entre PSOE y Bildu sigue dando de qué hablar. Después de que se conociera que el pacto supresión de la reforma laboral completa y que el propio gobierno rectificara anoche y dijera que ese punto iba a ser reformado, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha reafirmado esta mañana en “Más de uno” de Onda Cero, en el que ha asegurado que hasta donde él sabe, "el acuerdo no está roto, sino que se ha incluido una aclaración sobre el primer punto que firmaron los portavoces de los tres grupos y que hace referencia a la derogación de los aspectos más lesivos lo antes posible. Entiende que no hará falta la firma de un nuevo acuerdo, ya que únicamente se necesita que la aclaración la compartan los tres partidos y lo manifiesten.

Ábalos ha explicado que la aclaración coincide con el acuerdo de investidura, que es la referencia del PSOE en su programa electoral y que se refiere a los aspectos más lesivos de la norma. Así, asegura que la principal diferencia con el acuerdo de investidura es el tiempo en la aplicación, ya que el documento firmado con Bildu insta a que la derogación se haga lo antes posible: “La única cesión es una cuestión de tiempo de aplicación de un compromiso que ya teníamos en el acuerdo de Gobierno”.

Preguntado por Carlos Alsina sobre por qué no se redactó de esa manera desde el principio, el ministro ha indicado que existe un debate sobre el vacío legal, ya que hay quien habla de reformar íntegramente la reforma cuando de lo que se trata es de derogar los aspectos más lesivos: “Así es como siempre los hemos llamado mientras otros hablan de derogación íntegra, pero es una apreciación conceptual”.

Ábalos no desaprovechó la oportunidad de atacar al Partido Popular y ha afirmado que el de que hayan preferido “pasar a la irrelevancia” parlamentaria, ha llevado al Gobierno a buscar el apoyo de formaciones más pequeñas “que adquieren el papel que ha abandonado el otro”. Explica que el PP decidió quedarse al lado de un modo obstaculista, mientras que Bildu no ha obstaculizado al abstenerse: “Una abstención no compromete, pero tampoco obstaculiza”.

Considera "lamentable" que la formación abertzale no haya condenado el ataque contra el domicilio de la socialista Idoia Mendía, pero que en el caso del "hostigamiento" que el propio ministro ha sufrido hacia su familia, "el PP tampoco ha dicho nada": "Los únicos tres apoyos del ámbito del PP tras el escrache han sido de Zoido, un diputado de Castellón y un exdiputado democratacristiano de mucha dimensión humana".

Carlos Alsina también ha preguntado a Ábalos sobre las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que ha mantenido que el acuerdo firmado con Bildu habla de “derogación íntegra de la reforma laboral”. El secretario de Organización ha pasado de puntillas por este asunto y se ha limitado a decir que la posición del PSOE “se remite a la aclaración” que el partido hizo el miércoles por la noche.