Page alerta sobre la vuelta de las “pesadillas” independentistas tras la pandemia

La llegada de la “nueva normalidad” rescata algunas de las dinámicas políticas que han quedado dormidas durante la crisis sanitaria del coronavirus. Desde hace días la Generalitat clama por la recuperación de la “mesa de diálogo” con el Gobierno de Pedro Sánchez, que quedó paralizada por la pandemia, y el propio presidente ha expresado su intención de cumplir el compromiso de retomarla, una vez que se supere la etapa más dura de la covid-19. Desde el independentismo se aprieta para fijar esta primera cita el próximo mes de julio, algo a lo que en Moncloa no ponen objeciones, y que comienza a generar recelos en el resto de comunidades autónomas que ven, como después de haber forjado un frente común territorial para vencer a la pandemia, comienzan a surgir desigualdades.

Ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha elevado hoy la voz contra esta bilateralidad, mostrando su temor por que, ahora que se alivia en cierto punto la crisis sanitaria y se levanta el estado de alarma, vuelvan al escenario político “las mismas pesadillas" independentistas que antes de la covid-19. Page recela de la recuperación de la mesa de diálogo y asegura que “de España no van a hablar cuatro por mucho poder que tengan. De España hablamos todos”. En este sentido, asegura que si esta lección no había quedado clara antes de la pandemia, “tendrían que haberla aprendido ahora” y ha recordado que durante las 14 videoconferencias de presidentes que se han mantenido, no ha oído al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni al lendakari, Iñigo Urkullu, pronunciar la palabra “nación”. “Espero que el ruido no prevalezca”, ha asegurado.

Apoyo al Rey Felipe VI: “Nos ha llamado más que muchos responsables de Madrid”

En cuanto al cuestionamiento al que se está sometiendo a la Monarquía por parte de los socios del Gobierno, García-Page ha mostrado su “apoyo absoluto” al Rey Felipe VI, agradeciendo “el trabajo sincero” que ha desarrollado durante la pandemia y el interés que ha mostrado por las comunidades autónomas. “Nos ha llamado mucho y sin presumir de ello. Más que muchos de la oposición, y más que muchos responsables de Madrid. Agradezco su cercanía sincera”, ha apuntado durante una visita a una empresa recién instalada en la comarca de La Sagra toledana recogida por Ep.

En este punto, ha considerado que el debate entre monarquía o república no sería “un debate constructivo” en este momento, si bien ha asegurado que entiende “todas las lógicas”, pero que “cuando hay políticos que no tienen soluciones a los problemas de verdad, crean problemas nuevos que en el fondo no son nuevos, porque son de toda la vida”.