García-Page: “No podemos entrar en las exigencias radicales de ERC”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegura en Más de uno que el PSOE tiene muy claro que no puede negociar la soberanía de España con los independentistas y quita importancia a sus declaraciones sobre la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en el aumento de casos de coronavirus en su comunidad.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, deja claro que su partido no va a negociar con los independentistas sobre cuestiones esenciales y que aunque su partido lo tiene claro, no hay que entrar en las exigencias radicales de Esquerra. Page reitera que “a Esquerra se le tiene que meter en la cabeza que el PSOE no va a negociar con ellos cuestiones esenciales que corresponden a toda la sociedad española” y sobre la promesa de Sánchez a ERC de establecer la mesa de partidos opina que “la necesidad a veces en política obliga a hacer gestos”.

Sobre sus declaraciones en las que culpaba a la Comunidad de Madrid del aumento de casos de coronavirus en Castilla-La Mancha, Page explica que “Madrid es tan víctima como el resto pero todo lo que se decide en Madrid afecta muchísimo”. No entiende la importancia que se le ha dado a sus palabras y sobre si se ha disculpado con Isabel Díaz Ayuso y ha asegurado que “le he explicado a la presidenta lo mismo que estoy diciendo aquí”.