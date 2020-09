Álvarez de Toledo apuesta porque el PP se abstenga en la moción de censura de Vox

La diputada del Partido Popular y exportavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha apostado hoy, durante una entrevista en Ser Catalunya por la abstención en la moción de censura anunciada por Vox porque, a su juicio, “es la alternativa más razonable”.

Álvarez de Toledo ha asegurado que los populares no pueden “apoyar al presidente” del Gobierno, Pedro Sánchez, pero tampoco pueden prestar su apoyo “al candidato Santiago Abascal” para ser jefe del Ejecutivo. La ex portavoz de los populares hizo estas declaraciones antes de que los populares hayan anunciado cuál será el sentido definitivo de su voto y antes de que Vox haya registrado la moción anunciada. El partido todavía no ha anunciado quien será el candidato encargado de defenderla ya que es una decisión que van a apurar hasta el último momento ya que aún Vox no lo tiene decidido o al menos eso es lo que dicen públicamente.

“No sabemos cuando se va a presentar ni quien es el candidato, pero con los datos que tenemos no veo alternativa razonable a la abstención”, indicó, para después señalar que, además, el PP debe ofrecer un “gran discurso político” en el que se detalle cuál es la “gran alternativa”. “La del PP, que es la de la reagrupación del espacio de la razón en tres ejes: en la Constitución, las clases medias y la batalla cultural en defensa del ciudadano frente a la deriva reaccionaria identitaria de la izquierda y de cualquier tentación nacionalista”.

Cuando el líder de Vox, Santiago Abascal anunció la presentación de la moción de censura los populares lo interpretaron como una moción contra el propio Casado ya que, dicha iniciativa, no cuenta con los votos suficientes para salir adelante. Abascal aseguró que no pretendían defenderla él, dejando así abierta la puerta de su despacho para negociar con los populares el mejor candidato de consenso posible. Sin embargo, el PP dijo “no” desde el primer momento.