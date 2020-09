Covite carga contra Iglesias por blanquear a Bildu negociando los Presupuestos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que lidera Consuelo Ordóñez, ha criticado con dureza al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por reunirse con EH Bildu para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Critican el gesto de Iglesias “por intentar unir al proyecto político del Gobierno a la única formación que sigue justificando la violencia terrorista, el asesinato, el secuestro, la extorsión y la persecución de personas como herramientas para lograr objetivos políticos”.

Tilda de “muy grave” “dar carta de normalidad a un partido político que se niega a condenar el terrorismo y que mantiene vivo el discurso totalitario y excluyente de ETA”.

Asimismo, COVITE censura que el Gobierno esté dispuesto a negociar los presupuestos generales del Estado con EH Bildu cuando su condición es “solucionar la política penitenciaria”, en palabras de la propia formación abertzale. “Sabemos perfectamente la solución que quiere EH Bildu para los etarras presos: su excarcelación. Siempre han reclamado impunidad para los etarras porque defienden que sus crímenes fueron justos y necesarios. Es indigno y humillante que el Gobierno se siente a negociar con la izquierda abertzale con esta condición encima de la mesa”, reprocha Consuelo Ordóñez. Asimismo, advierte de que “el derecho de las víctimas a la justicia no puede ser la moneda de cambio para obtener apoyos a unos presupuestos generales del Estado”.

El Colectivo considera que pactar las cuentas públicas con EH Bildu “supondría también un paso más en el blanqueamiento del brazo político de ETA", por lo que pidió al Gobierno que no lo haga. “La izquierda abertzale se esfuerza mucho en presentarse como una formación política como las demás, preocupada incluso por causas sociales nobles. Pero no es una formación política democrática porque siguen justificando cientos de asesinatos y la persecución totalitaria a quienes no compartimos su proyecto político”, recuerda Consuelo Ordóñez. “

Covite subrayó que ayudar a la izquierda abertzale a asentar esa “normalización” que tanto desea, implica ayudarles a consolidar la impunidad fáctica y moral que quiere sobre sus responsabilidades en ETA.

Además, alertó alerta de que normalizar a EH Bildu entraña otro grave peligro, que es dificultar o incluso impedir la necesaria lucha contra la radicalización violenta ultranacionalista que se da en el País Vasco y en Navarra. Covite recuerda que EH Bildu son quienes piden dar “un sentido de normalidad”, en palabras de la portavoz navarra Bakartxo Ruiz, a los homenajes públicos a etarras, con el peligro que implica para las nuevas generaciones que están creciendo con terroristas sanguinarios como referentes.