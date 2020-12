El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que pronunciarse de nuevo sobre las derivadas de la regulación de fondos del Rey emérito con Hacienda. Si hace unos días aseguraba que se llegaría “hasta el final” en la investigación, hoy ha pedido respetar la “presunción de inocencia” de Don Juan Carlos y disociar la polémica que afecta a su persona, de la institución. “No se juzga a la Corona, se juzga al anterior jefe del Estado”, ha señalado, para puntualizar posteriormente: “Se está juzgando a personas, no a instituciones”.

Sánchez mantiene el cortafuegos en torno a la figura de Felipe VI, recordando que, si bien no ha dado explicaciones con “palabras”, sí lo ha hecho con “hechos”, con la “ejemplaridad y transparencia” que lleva aparejada su actividad y sus hábitos, desde que llegara al trono. Unas exigencias que emanan de la propia sociedad. “Con sus hechos está demostrando su forma de entender la vida pública. Algo que agradezco”, ha reconocido.

Sobre la eventual vuelta del Rey emérito a España por Navidad, un paso que pretendía allanar saldando su deuda con Hacienda, el presidente del Gobierno no ha querido pronunciarse, despejando la presión hacia Zarzuela: “Es la Casa Real quien debe responder si va a volver o no”. Sin embargo, sí ha querido recordar que sobre el anterior jefe del Estado no pesan “causas judiciales abiertas” y ha reivindicado su “presunción de inocencia” y su disponibilidad a volver en el momento que la Justicia le requiriera.

Una de cal y una de arena, porque Sánchez ha recordado inmediatamente que él mismo calificó en su día como “preocupantes y perturbadoras” las noticias que se estaban conociendo sobre Don Juan Carlos. “No me he escondido, la democracia está funcionando”, ha señalado, apuntando -además- que el ex monarca tiene “los mismos derechos y obligaciones” que el resto de ciudadanos. “Existe un principio de igualdad”, ha dicho, apelando a la Constitución.

Choque con Podemos

Sobre las divergencias de discurso son sus socios de Unidas Podemos, el presidente ha querido marchar distancias en este sentido, señalando que las de socialistas y morados son formaciones políticas “distintas” y con “culturas diferentes” y ha recordado que cuando el PSOE perdió en el pacto constitucional la enmienda que defendía la República, aceptó el contenido acordado y también lo hace ahora. “Asumimos el pacto constitucional en su totalidad”, ha recordado, como contrapunto a otros partidos -en alusión al PP- que no aceptan la renovación de los órganos constitucionales. En este punto, Sánchez ha anunciado que llamará a Pablo Casado de manera inminente para retomar el desbloqueo del CGPJ.