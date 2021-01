“No se pudo acudir a socorrer un apuñalamiento o un robo”

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional (Jupol) ha denunciado la situación de inseguridad que se produjo ayer debido al temporal Filomena. Los agentes que patrullaban en la tarde y noche se vieron atrapados por la fuerte nevada, otros no pudieron salir y algunos tuvieron que quedarse a dormir en los coches patrulla. Ninguno de los vehículos de los que disponen estaba provisto de cadenas lo que provocó una situación de inseguridad ciudadana debido a la ausencia total de radiopatrullas en las calles que no pudieron acudir a los llamamientos que recibían porque, a pesar del temporal, la delincuencia y el mal no descansan.

“No podíamos hacer un patrullaje normal, los coches se quedaban en la nieve”, destacan algunos agentes. Y es que, el nivel de preocupación fue aumentando al no poder cubrir los “servicios urgentes”.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del Sistema de Seguimiento a mujeres maltratadas con una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas relacionadas con la monitorización, operación e instalación de los dispositivos del Sistema de Seguimiento y control de las alarmas. Estas tareas son desarrolladas por el Centro de Control COMETA, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El centro de control está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año y ayer también saltó. Sin embargo los agentes quedaron atrapados en la nieve y no pudieron desplazarse hasta el lugar.

También se produjeron robos, butrones, alcantarillazos, peleas, y un apuñalamiento, entre otras cosas. “No se pudo acudir a socorrer un apuñalamiento con el autor material presente”, tampoco a las rutinarias colaboraciones que la policía hace con el SUMMA de custodia de algún enfermo, ni a los robos con fuerza o robos en domicilios. Todo ello se quedó sin la cobertura inmediata al no poder llegar con los coches patrulla por la falta de cadenas. “Actualmente ningún coche patrulla de la Policía dispone de cadenas lo que supuso que no se pudiera acudir a las llamadas de los ciudadanos”, denuncian. “Hubo agentes que trataron de llegar a los destinos a pie”, hasta dos kilómetros “con nieve de hasta 30 centímetros cubriéndoles los pantalones de verano”, porque, apuntan “tampoco estamos provistos de pantalones de invierno”.

A los agentes les preocupa la seguridad y no sabían si esta noche podrían ya salir algunas de las patrullas. Por ello, se han sentido “indignados” ante las palabras del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska quien ha asegurado que ante el temporal “hubo previsión” algo que no se corresponde con la realidad de este hecho vivido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al menos en Madrid.

“Hoy algunos agentes han tenido que recurrir las cadenas de sus vehículos particulares” a familiares o les han rescatado de los coches patrullas después de doblar turno, dormir en los vehículos” y destacan que “la policía local estaba mejor provista que nosotros” en Madrid algo que no ocurrido en otras provincias afectadas también por el temporal. Los policías tampoco disponía anoche de palas ni de sal para adecuar las instalaciones y el acceso de las mismas.

Después de que el sindicato Jupol acusara a la dirección general de la policía de “falta de previsión “ante unas condiciones meteorológicas que estaban anunciadas de antemano y que se hicieran virales algunas imágenes de agentes atrapados en la M-40 o miembros de las UIP tuvieran que bajarse de su furgoneta y empujarla por estar paralizada por la nieve, la Dirección General de la Policía dio una dotación de cadenas a una comisaría de Madrid. Sin embargo, “las cadenas que se han puesto a disposición de los agentes no son compatibles con los coches actuales” de la Policía Nacional ya que pertenecen a una flota de “hace al menos ocho años”.

También desde la Confederación Española de Policía (CEP) han reclamado esta mañana que se distribuyan urgentemente medios especiales entre los policías que están de servicio durante la borrasca en la Comunidad de Madrid “para que puedan hacer su trabajo con seguridad y que no se interrumpa el servicio de atención a los ciudadanos”.

Pero no solo las críticas llegan de la Policía también desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también criticaban que guardias civiles habían quedado atrapados doblando turnos en 36-48 horas seguidas de servicio y se preguntaban por qué o se previó la situación.