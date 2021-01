PSOE y Podemos chocan por la comparecencia de Villarejo en la comisión “Kitchen”

Los partidos que conforman el Gobierno vuelven a hacer la guerra por su cuenta en el Congreso de los Diputados. Aunque como parte del protocolo de funcionamiento de la coalición pactaran ir de la mano en sus iniciativas parlamentarias, la inminencia de las elecciones en Cataluña está haciendo aflorar sus diferencias. Estas diferencias han vuelto a quedar hoy de manifiesto en la petición de comparecientes para la comisión de investigación sobre la “operación Kitchen” que sí registraron conjuntamente y para la que sí lograron acordar el plan de trabajo del órgano.

El PSOE y Unidas Podemos no han conseguido finalmente cerrar un acuerdo sobre las personas que deben desfilar ante la comisión del Congreso, por lo que finalmente cada partido ha registrado sus propias peticiones por separado. Precisamente, uno de los puntos de fricción había sido la idoneidad o no de llamar al ex comisario José Manuel Villarejo. El PSOE no cree oportuno citar a Villarejo, porque entiende que solo miente e intoxica, un punto en el tiene discrepancias con Unidas Podemos, que la semana pasada renunció a reclamar su presencia en la primera fase del funcionamiento de esa comisión dada la escasa “credibilidad” del ex comisario, pero que finalmente sí le ha incluido en su lista. De hecho, el propio Villarejo había censurado que los morados le “vetaran” en la comisión.

Socialistas y morados han estado intentando cerrar un acuerdo hasta el último momento, pero no ha sido posible, porque el plazo para registrar las peticiones de comparecencia y de documentación finalizaba hoy a mediodía, de manera que mañana se pueda reunir a puerta cerrada la comisión para elaborar ya esa primera lista de citaciones y decidir qué peticiones de documentación se cursan. En esa cita se votarán las propuestas de cada partido y lo harán en bloque, una maniobra que permitía a PSOE y Unidas Podemos imponer sus nombres a los de la oposición, y que ahora queda en cuestión al haber diseminado sus fuerzas. En este nueva coyuntura habrá que esperar para ver si Podemos une sus votos a los de sus socios independentistas para hacer valer sus nombres. En caso contrario, el PSOE impondrá su mayoría ante los vetos cruzados que existen entre unos partidos y otros por el contenido de sus listas.

De Villarejo, pasando por Inda al Rey emérito

Además de a Villarejo, Unidas Podemos ha incluido en su relación de comparecientes a la ex vicepresidenta el Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que era responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a cuyo director, Félix Sanz Roldán, también quieren escuchar ante la comisión. Estos nombres no están en la lista de los socialistas, según fuentes de Unidas Podemos a Ep, que también quieren que desfile ante este órgano el periodista Eduardo Inda, cuya presencia solicita, asimismo, ERC.

Por su parte, los socialistas han solicitado la comparecencia del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, de los ex ministros María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, así como del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. En cuanto a otros partidos, ERC, por ejemplo, quiere citar a todos los ministros del Interior desde 1982 para ver cómo se han usado los fondos reservados y también a Pablo Casado y José María Aznar, lo que el PP no va a apoyar, como tampoco respaldará el listado de la CUP que pide que desfile hasta Juan Carlos de Borbón.

Los populares, sin embargo, sí barajan llamar a Villarejo, así como al comisario al inspector jefe Rubén Eladio López, a quien el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, nombró director de Emergencias y Gestión de Crisis tras la polémica por la escala en España de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez. Este inspector fue mano derecha durante el Gobierno del PP de Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, y ambos se enfrentaron a Villarejo.

El PP también quieren citar a Telesforo Rubio, que fue comisario general de información durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El ahora ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, cuando era juez instructor del caso ‘Faisán’, allá por 2006, le apartó de la investigación al descubrir que había tardado tres días en informarle de se había producido un chivatazo a ETA. El ex comisario José Luis López Esteban, que fue responsable de seguridad del PSOE en los años 80, en 2002 fue nombrado número dos en la Jefatura de Policía de Madrid y llegó a ser secretario de Alfredo Pérez Rubalcaba, es otro de los nombres que podrían registrar los ‘populares’.