El abogado del PP en la causa por la “caja B”, Jesús Santos, negaba ayer haber recibido ningún tipo de instrucción por parte de la actual dirección de Pablo Casado para tratar con el ex tesorero Luis Bárcenas y desvinculaba sus encuentros con el empresario del caso, Agustín D. Se pronunció de esta manera después de las informaciones publicadas por El Mundo en el que apuntaban al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López como el intermediario entre Santos y el empresario que supuestamente haría de enlace con Bárcenas y se refería a un total de doce encuentros entre ambos desde 2017 a 2019.

Ante esto, Enrique López ha asegurado hoy en Al Rojo Vivo en la Sexta: “Me limité a presentar a dos conocidos” y subraya que “nunca he participado en ningún tipo de interlocución entre el PP y Bárcenas. Me consta que no se ha producido ninguna negociación”. -Dicha presentación se habría producido a finales de 2016 cuando López era magistrado en la Audiencia Nacional, y no fue nombrado secretario de Justicia en la Junta Directiva del PP de Pablo Casado hasta enero de 2020-

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid también ha asegurado que por todo ello “no me planteo la posibilidad de dimitir”.