Policías tildan de “escándalo” que Podemos apoye los disturbios y exige al Gobierno que condene la violencia

El Sindicato Unificado de Policía ha exigido que una rectificación del Gobierno y una rotunda condena de la violencia y las escenas violentas que se vivieron el martes y ayer en protesta por la detención del rapero Pablo Hasel. Además, piden que el ministro del Interior, Grandre-Marlaska apoye expresamente la labor de las UIP y la UPR

El sindicato policial critica expresamente a Podemos por haber alentado a la protesta a través de las redes sociales. “Que uno de los partidos que forman parte del Gobierno anime, apoye y se solidarice con quienes están protagonizando disturbios en Madrid y en otras ciudades de nuestro país, sea cual sea el motivo de los mismos, resulta escandaloso”, destaca.

El SUP subraya que “mensajes que instigan a quienes ejercen la violencia no pueden tener cabida en nuestro sistema democrático porque, una vez se desatan estos incidentes, quienes los sufren y pagan son los ciudadanos, que ven como sus propiedades son arrasadas por el terrorismo callejero, por turbas de descontrolados” que, destacan, no pretenden otra cosa que “desde la minoría, coartar la paz y la convivencia de la inmensa mayoría”. Los agentes advierten de que a estos violentos la libertad de expresión no les importa; sino que la usan como coartada. Para ellos “cualquier excusa es buena para hacer lo único que saben hacer, que es arrasar todo aquello que encuentran a su paso. No defienden derechos, los pisotean. Y quienes les jalean y animan en redes sociales, como algún destacado portavoz de un partido que forma parte del Gobierno, muestran su verdadera cara, la de quienes encuentran en la confrontación su caldo de cultivo electoralista.

Por ello, si los incidentes continúan y son de gravedad, “exigimos que la Fiscalía analice mensajes como el de Pablo Echenique, por si de los mismos se pudiera desprender alguna responsabilidad penal.

También, y teniendo en cuenta que esa violencia y el apoyo a quienes la practican “suele degenerar en heridos” entre las Unidades de Intervención Policial, desde el SUP hacen un llamamiento al ministro del Interior para que “exija una rectificación del señor Echenique y una defensa cerrada del trabajo de la UIP y la UPR en toda España, que restablecen el orden alterado por estos grupos de violentos y tienen que soportar. Además, critican el hecho de que desde uno de los partidos del Gobierno se legitimen las protestas sin acompañar ese mensaje de una rotunda condena a la violencia.