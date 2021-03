Montero acusa a Ayuso de “representar la campaña de las derechas para criminalizar a las mujeres y al movimiento feminista”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, continúa con su particular ataque a la derecha por no compartir con ella su recetario feminista. Durante un coloquio, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha cargado contra la presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusa de ser “una de las mayores representantes” de la “campaña” de las derechas por situar en la diana y criminalizar a las mujeres y al movimiento feminista.

“Saben que el feminismo está más fuerte que nunca, por eso es el enemigo a batir”, ha dicho, para lamentar que se lleven a cabo “campañas de hundimiento, humillación, ridiculización y desprestigio individual” de mujeres que se atrevan a alzar la voz para decir que son feministas, lesbianas, racializadas o migrantes.

La titular de Igualdad ha asegurado que que el feminismo está más fuerte que nunca y que este 8 de marzo no se va a poder medir su fortaleza por lo llenas que estén las calles debido a las restricciones por la pandemia, sino por la profunda transformación social que plantea. Unas palabras que confirman lo que dijo hace solo unos días, que como parte del Gobierno está “obligada” a cumplir “escrupulosamente” con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por lo que no participarán en ninguna marcha.

“Se van a equivocar quienes pretendan medir la fuerza del movimiento por lo llenas que estén las calles y las plazas. Este 8M no vamos a poder juntar nuestros cuerpos en las calles como estamos acostumbradas a hacer siempre, pero que nadie se equivoque, nuestra fuerza no va a estar en cuántas mujeres consigamos salir el día 8 a la calle”, ha sostenido durante su participación en “Poder Feminista” organizada por Unidas Podemos.

No en vano, el TJS de Madrid ratificó ayer la prohibición de la Delegación del Gobierno de Madrid de no permitir las marchas multitudinarias en la capital ante el riesgo que ello supone para la salud colectiva. Los magistrados respondieron a las recurrentes que esta prohibición no es consecuencia de una discriminación de género, como han argumentado en sus recursos, sino que “los motivos básicos de denegación de la concentración se centran en razones de salud pública”.

@IreneMontero: "Nosotras sabemos que solamente vamos a conseguir profundizar la democracia y conquistar los derechos para todas si el poder se distribuye".

Por otro lado, la titular de Igualdad ha defendido que el feminismo tiene más fuerza que nunca en un momento de pandemia en el que las mujeres han sostenido el país y en el que existe un riesgo serio de que se produzca un retroceso de décadas en los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables.

En su turno de palabra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que Montero está sufriendo un “acoso personal absolutamente inmoral e inaudito que traspasa todas las líneas rojas”

@AdaColau: "Desde esta doble condición, de nuestro origen, mujeres que hemos conocido la precariedad en primera persona..., recibimos más presión y exigencia.



Y eso es lo que pasa con @IreneMontero, que sufre un acoso inmoral por quién es y lo que representa"

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que está orgullosa de lo que desde Unidas Podemos están aportando a la causa de la igualdad en España, trabajando por los derechos de “todas las mujeres, una por una”.