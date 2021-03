El líder de la “trama Gürtel” entona el mea culpa. Francisco Correa ha remitido una carta manuscrita a la Fiscalía Anticorrupción en la que señala a diversos ex altos cargos del PP -entre ellos el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, el ex diputado regional Alfonso Bosch y el ex concejal José Galeote-, quienes según asegura “participaron en el reparto de dádivas”. En ese elenco incluye también a Tomás Martín Morales, que fue jefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) del citado municipio madrileño, de quien dice que era “quien decidía el nivel de participación en el reparto” de comisiones de la EMSV.

En el escrito de defensa, el abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, pide al tribunal que aplique a su cliente la atenuante de confesión, colaboración y reparación del daño, y que se le imponga por tanto una pena de trece años y medio de prisión, 53 y seis meses de inhabilitación especial, dos años de inhabilitación absoluta y 1.996.500 euros de multa.

La confesión de Correa -condenado a 51 años y once meses de prisión por el “caso Gürtel”- se produce en la recta final para que vuelva a sentarse en el banquillo por la segunda época de la trama corrupta que él dirigía. En esta ocasión, -para quien la Fiscalía pide en esta ocasión una pena de 76 años de cárcel.

De González Panero -que se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de 40 años y nueve meses de prisión- dice que “su ambición era desmedida, desproporcionada” y “con una falta y carencia de moralidad inexplicable”.

Su relación con él -a quien en su escrito de defensa reconoce haberle dado sobornos y dádivas por valor de 795.687 euros- era -explica- “muy complicada” porque “no mantenía su palabra ni código ninguno” pues “prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro” y “cambiaba adjudicaciones aun habiéndolas prometido a un empresario” si a posteriori otro constructor “mejoraba la dádiva”. Su actuación, dice, era “amoral”.

En ese escrito, el líder de la “trama Gürtel” admite la comisión de varios delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública, blanqueo, prevaricación falsedad documental y fraude a la Administración. Y cifra también en 1.100.000 euros los pagos que habría efectuado a José Galeote, en 1.039.872 euros el beneficio que habría obtenido Tomás Martín Morales y en 770.000 euros la cantidad supuestamente entregada a Alfonso Bosch.

Viajes, ropa y regalos

Asimismo, reconoce la adjudicación irregular de diversos contratos y adjudicaciones urbanísticas en la localidad madrileña, y también la “ocultación de fondos ilícitos” de González Panero y Galeote “a través de la estructura vinculada a Freetown” por un total de 506.309 euros.

Los sobornos, mantiene, los pagaba la “trama Gürtel” en especies, “viajes, ropa, regalos, etc”. Era González Panero, dice, quien negociaba “personalmente los contratos”, incluso los de la empresa municipal de la vivienda, aunque llegó a incorporar a otra persona para “interponerse entre él y los empresarios para no dar la cara continuamente y protegerse en cierta medida”.

Del ex alcalde de Boadilla asegura que tenía una “obsesión diaria” por invertir en bolsa, “hasta el punto de convertirse en una adicción” y asociarse con él (y también con Galeote y Martín Morales)creando una empresa para llevar a cabo inversiones bursátiles. Pero, reconoce, “no tuvo ningún recorrido y al cabo de un tiempo se hizo el reparto de devolución a cada uno de los participantes” incluso asumiendo “una pequeña pérdida.

Anticorrupción pide 23 años y medio de prisión para Alfonso Bosch; 64 años y siete meses el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, mano derecha de Correa; 39 años para Tomás Martín Morales; 22 para José Galeote y dos años y medio para el también ex alcalde de Boadilla Juan Jesús Siguero.