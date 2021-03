Iglesias da la razón a sus críticos y reconoce que Podemos es un partido “personalista”

Tras siete años de liderazgo en Podemos, Iglesias reconoce, ahora, que su partido ha llevado a cabo una línea personalista. Es decir, centrada en la figura del secretario general y en detrimento de otros posibles liderazgos que pudiesen florecer en la formación. Es, de hecho, este el argumento que, ex dirigentes morados han utilizado en repetidas ocasiones para cargar contra el partido y el motivo, incluso, por el que la facción crítica finalmente ha acabado abandonando Podemos a lo largo de los años, señalando en muchas ocasiones que el hiperliderazgo en Madrid lastraba.

El ya ex vicepresidente Pablo Iglesias ha reconocido en una entrevista en la Cadena Ser que Podemos es un partido personalista. “Absolutamente” ha contestado a las preguntas del presentador. “Hay momentos en los que uno tiene que saber que tiene que producirse un cambio”, ha refrendado. Un cambio para el que estarán al frente, su sucesora en la vicepresidencia, Yolanda Díaz, la nueva ministra de Derechos Sociales Ione Belarra y la ministra de Igualdad Irene Montero.

“Se ha construido un liderazgo colectivo. Soy el secretario general de Podemos pero tenemos una vicepresidenta, varios ministros, y le va a sentar muy bien al espacio una coralidad que nos va a hacer mucho mas fuerte y más competitivos a nivel electoral”, ha asegurado, desvelando así que, cuando abandone la secretaría general de Podemos, se dará paso a un liderazgo coral.

Sobre su proyecto personalista, cree que ha sido “condición de posibilidad” para “muchos avances” en su partido, pero cree que en el futuro, “la coralidad nos va a hacer mucho más fuertes porque hay momentos en los que un liderazgo coral nos puede reforzar mucho más”.

Para Iglesias, la nueva vicepresidenta tercera Yolanda Díaz será la “próxima presidenta del Gobierno” y ha vaticinado que llevará a Unidas Podemos mucho más lejos de lo que el ex vicepresidente y secretario general morado lo ha hecho. Para Iglesias, los cargos en podemos no son sinónimo de permanencia sino que son “piezas al servicio del programa”. Es la clave en Unidas Podemos. “Las ideas y el programa son las claves de Unidas Podemos”, mientras que los dirigentes son “piezas”. La clave no soy yo; la clave son las ideas que defendemos, el programa, lo colectivo , y nosotros no somos más que piezas de un equipo, que tenemos que estar situados en el lugar donde somos más útiles”.

En cuanto a su salida de la secretaría general de Podemos, Iglesias no ha querido desvelar los plazos. “Lo haremos cuando corresponda”, ha asegurado, para después ahondar en la idea de ese “liderazgo colectivo” del que formarán parte “una vicepresidenta y varios ministros” como referentes.