Iglesias infringe su propio código ético al cobrar la indemnización como ex vicepresidente

Pablo Iglesias decidió la pasada semana solicitar la indemnización que le corresponde como miembro del Gobierno tras su salida del Ejecutivo para disputar la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Hasta ahí, todo correcto. Y es que, como cualquier ex ministro, el secretario general de Unidas Podemos puede optar a la cuantía a la que tiene derecho por haber sido vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Sin embargo, tal y como adelanta Vozpopuli y ha comprobado LA RAZÓN, esta prestación compensatoria choca contra el propio Código Ético de Podemos aprobado por su militancia y propuesto por el propio Pablo Iglesias, durante Vistalegre III, el congreso refundacional del partido. El apartado XII.8 del citado texto determina para los miembros del partido “la obligación de no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo”.

Según determina el propio articulado, este Código Ético incumbe a “todas las personas titulares de cargos designados por Podemos en cualquier órgano de las Administraciones Públicas o de cualquiera de sus entes instrumentales”, por lo que Pablo Iglesias también estaría obligado a cumplir sus postulados.

De esta manera, atendiendo al Código Ético del partido que Iglesias debería respetar, el ex vicepresidente y ahora candidato de Unidas Podemos a las elecciones del 4-M debería renunciar a los 5.316 euros mensuales durante 14 meses y medio que le corresponden por su cargo en Moncloa.

Pablo Iglesias solicitó esta “pensión” apenas una semana después de dejar sus cargos en el Ejecutivo, el día 6 de abril, tal y como ha publicado Maldita.es tras la respuesta de la Oficina de Conflictos de Intereses. Esta “prestación compensatoria” tendrá “efectos del mes siguiente en que se produce el cese y, durante un plazo igual al que se hubiera desempeñado el cargo, será igual a la dozava parte del 80 por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo”.

Una decisión no exenta de polémica, después de conocer que, sin embargo, el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras abandonar el Gobierno renunció a la indemnización cuando concurrió a las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero. De hecho en una entrevista en TVE esta misma semana defendió que es un dinero que le correspondía en función de su cargo y que “tiene derecho a lo mismo que el resto” de políticos que ocupan ese cargo. Y criticó que este hecho sólo es noticia cuando afecta a su formación. “Hay algunos que piensan que nosotros no tendríamos derecho a lo mismo que el resto que ha estado antes en posiciones de gobierno, y hay que entender que eso no puede ser”.

No obstante, el ex vicepresidente apenas recibirá solo una mensualidad de la citada indemnización, puesto que el Reglamento de la Asamblea de Madrid no permite, además, a ninguno de sus diputados cobrar indemnizaciones derivadas de tareas desempeñadas en otros cargos públicos. De hecho, el propio Iglesias así lo confirmó esta semana en una entrevista en TVE. Una vez que Iglesias resulte elegido como diputado autonómico podrá pasar a cobrar 4.000 euros euros brutos al mes. En el caso de que consiga alzarse como presidente de la Comunidad de Madrid podrá cobrar hasta 103.090 euros, 23.000 euros más del sueldo que percibía hasta ahora como vicepresidente del Gobierno.