La ultraizquierda convoca una manifestación en Vallecas contra la Policía

el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR),a que fue el protagonisata de los graves incidentes acaecidos en Madrid el 17 de febrero pasado, con ocasión de una concentración en la que se pedía la libertad del rapero Pablo Hasel, ha convocado para mañana, a las 19:30, una concentración en la “Plaza Roja” del barrio de Vallecas, con el fin de protestar contra los “fascistas de la Policía”.

Esta organización alegal, lo que le permite moverse en las redes sociales con una absoluta libertad, anuncia que “este viernes saldremos contra la represión sufrida el otro día en VK (Vallecas) y por un barrio antifascista. No queremos fascistas (uniformados o no) en nuestros barrios”. Como la presencia de agentes policiales para preservar el orden público está garantizada, no se pueden descartar nuevos disturbios como los habidos la semana pasada con ocasión de un mitin de Vox en el mismo lugar.

Asimismo, desde MAR se han lanzado otros mensajes en el sentido de que “eEstán deteniendo a más compañeros por lo sucedido en Vallekas el otro día. Si conocéis a alguien que se hayan llevado contactadnos y os ayudamos con la asistencia”; y en los que se asegura que el Estado “está en guerra con los antifascistas, los demócratas y el pueblo trabajador en conjunto. Y adiestra a sus esbirros para que nos odien y descarguen toda su violencia contra nosotros. Los abusos policiales y la tortura son una política de Estado”.

No se descarta, como ha ocurrido en otras ocasiones, que otros colectivos de ultraizquierda, anti sistema y anarquistas se sumen a la convocatoria, dentro de una estrategia de estos grupos de llevar la violencia a las calles durante la precampaña de las elecciones autonómicas del 4-M.