Iglesias bajo el síndrome post-Moncloa: aislado de Sánchez y KO en Madrid

Hace un mes, Pablo Iglesias sorprendía a propios y extraños anunciando que concurriría a las elecciones del 4 de mayo como candidato de Unidas Podemos. La formación morada se enfrentaba al abismo de desaparecer de la escena política madrileña –ya quedó fuera del Ayuntamiento de Madrid en 2019–, ante el riesgo cierto ahora de que su marca no superase el umbral del 5% del voto. Iglesias apenas comunicó la decisión unos minutos antes de hacerla pública al presidente del Gobierno, vía mensaje de móvil, mientras Pedro Sánchez se encontraba de visita oficial en Francia. Este gesto fue considerado una nueva deslealtad por parte de miembros del Gobierno que consideraban que «no era el momento».

La relación entre Sánchez e Iglesias no era fluida en sus últimos compases dentro del Gobierno y no lo es ahora que está fuera. En los últimos meses se habían suspendido los maitines –tal como publicó este diario–, porque «ya no eran una herramienta eficaz de coordinación» y desde Podemos se afanaban en agendar una reunión entre ambos que no acababa de llegar. Solo se produjo una vez anunciada la salida de Iglesias para pactar el nuevo encaje gubernamental. Este clima entre ellos no ha cambiado ahora que no conviven en el Gobierno. Según ha podido saber la LA RAZÓN de fuentes cercanas al presidente, Sánchez e Iglesias no han hablado desde que el líder de Podemos abandonara el Gabinete. En su último día en el Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo sí charló con él en un aparte y le dedicó unas palabras durante la reunión, en las que le mostró su «afecto» y «reconocimiento» por los duros momentos que han compartido en el Gobierno haciendo frente a la pandemia. Este fue su último contacto.

Las citadas fuentes, no obstante, asumen que la interlocución con Iglesias tendrá que mantenerse, aunque esté fuera de Moncloa, en su condición de líder de Podemos y como actor que marca el rumbo político de un partido con representación en el Gobierno. Sin embargo, desde su marcha, el clima en el Consejo de Ministros ha mejorado. La relación es más tranquila –reconocen– y no existe duda sobre la viabilidad de la coalición para agotar la legislatura. Una alianza que, si nada cambia, sería incluso necesaria tras unos eventuales comicios. En Moncloa creen que la salida de Iglesias «no ha restado», porque no tenía presencia en las negociaciones ni en el trabajo diario. «No le gustaba la gestión», señalan fuentes gubernamentales, que creen que el líder morado se marchó «liberado». No obstante, sí reconocen que Iglesias «ha colaborado» durante los momentos más duros de la crisis sanitaria.

Mientras que en Moncloa abren una nueva página en la historia del primer gobierno de coalición, aspirando a encaminarse a un entorno más sosegado, el entorno del ex vicepresidente valora que, tras su marcha, su voz seguirá escuchándose siempre que una negociación encalle entre ambos partidos, más aún cuando pasen las elecciones madrileñas. De esta manera se construirá la bicefalia con su sucesora, la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, que llevará el peso de la cuota morada en el Gobierno y de la que aseguran que es como «una roca», en referencia a su condición de dura negociadora. Sánchez y Díaz han tenido ya sus primeras conversaciones en privado sobre los futuros retos legislativos y se han marcado como objetivo mimar la coalición, según fuentes de Unidas Podemos. La también ministra de Trabajo se esforzará en cumplir su deseo de alejarse del ruido con el que Iglesias había conseguido tensar la coalición. Su mantra es ejercer un liderazgo «no confrontativo y no jerárquico».

Ahora, y en clave política, queda por dilucidar si el salto del ex vicepresidente es exitoso. Sus cálculos comenzaron algo desviados, si tenemos en cuenta que contaba con mantenerse en el Gobierno hasta antes de ayer, literalmente, porque quería hacer coincidir su salida con el simbólico 90º aniversario de la República. «Cometió un error. No midió», señalan. Tampoco las encuestas que maneja Moncloa le dan unos resultados brillantes en Madrid, aunque asegura la representación, algo en duda hasta su salto a la arena madrileña. En todo caso, para el Gobierno el saldo de estos 15 días fuera del Ejecutivo ha sido positivo. Y tanto los votantes del PSOE, como los de Unidas Podemos, valoran positivamente la salida de un perfil tan controvertido y de confrontación interna como el de Iglesias.

Las encuestas publicadas hasta ahora por los medios confirman también esta tendencia. El último CIS situaba a los morados con diez escaños, y le coloca como cuarta fuerza política. La encuesta de NC Report para LA RAZÓN confirma también el «no efecto Iglesias», sus doce escaños –cinco más de los que tienen en la actualidad– frenan la posibilidad de que la alianza de izquierdas se imponga a una mayoría del PP con Vox. Sin embargo, desde Unidas Podemos restan importancia a las actuales encuestas que auguran un escenario desfavorecedor para los morados y aseguran que sus encuestas internas les situarían en la tercera plaza. Repiten que «hay muy buenos números» que harían posible la suma de izquierdas. Unidas Podemos fía el cambio en el tablero al 70% de participación en los barrios obreros frente al 30% que suponen al electorado de derechas en Madrid. Con esta participación, dicen, «sería posible un gobierno de izquierdas».

Precisamente ayer se cumplió un mes desde que Iglesias anunciara que dejaría Moncloa. Un tiempo que el ex vicepresidente ha aprovechado desde el minuto uno. De hecho, desde que abandonara el Gobierno ha acudido a 13 reuniones con colectivos sociales en la Comunidad de Madrid y a seis entrevistas. Este mismo fin de semana, ya en campaña, protagonizará dos mítines electorales. Un Iglesias omnipresente que se enfrenta a su último reto profesional antes de dejar la política.