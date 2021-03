Sánchez sobre Yolanda Díaz: «En eso no va a haber ningún problema, cuenta con todo mi apoyo»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto obligado a salir al paso del último (¿penúltimo?) capítulo del terremoto político iniciado en Murcia desde Francia, donde tiene lugar hoy la XXVI Hispanofrancesa. Preguntad por los periodistas respecto al giro de los acontecimientos, Sánchez ha dicho que ha hablado con Iglesias esta mañana u que «le he deseado suerte en su nueva andadura» aunque «un poco menos que al candidato socialista Gabilondo». «También le he reconocido su trabajo en una cartera tan importante como la suya», añadió. Respeto a los cambios que ha sugerido Iglesias, el presidente español ha dicho que «en los próximos días tomaré las decisiones que debo tomar ara asegurar el trabaja del Gobierno y evidentemente tengo la mejor de las opiniones sobre Yolanda Diaz». Abundando sobre este mismo tema, Sánchez ha dejado claro que “Yolanda Díaz cuenta con todo mi apoyo, es una ministra que hace trabajo un extraordinario, y soy una persona que cumple con los acuerdos del Gobierno de coalición”.

“Le he deseado suerte a Iglesias”

El presidente no ha dado a entender especiales traumas en cuanto a la salida de Iglesias del Gobierno: “Le he deseado suerte a Pablo Iglesias y he reconocido su labor, en un contexto complejo, al frente de su Ministerio. Pese a las diferencias que tenemos, porque son dos formaciones con culturas distintas, el trabajo que he tenido con Iglesias ha sido óptimo, ya así lo he dicho. Estoy satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición”.

También ha tenido el presidente español palabras duras contra el PP en referencia a la fallida moción de censura en Murcia. «Me gustaría ofrecer una reflexión sobre ese tema. En el PP veo continuidad y cambio. Continuidad en cuanto a las males artes, la corrupción y el transfugismo para sostener a gobiernos que han perdido sus mayorías. Y cambió en cuanto a su giro hacia la ultraderecha».

La elegante y tranquila Cumbre Hispanofrancesa que había organizado Sánchez para fotografiarse junto a Macron en la tumba de Azaña saltó por los aires a eso de las 11 de la mañana cuando el presidente español recibía una de las llamadas telefónicas más incómodas a las que ha tenido que contestar desde que llegó al poder: su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, le informaba de su decisión de abandonar el Gobierno y presentarse a las elecciones autonómicas de Madrid contra Ayuso.

De hecho, en el momento en el que el Jefe del Ejecutivo español entraba esta mañana en la Prefectura de Montauban, segundos antes de saludar a Macron, un periodista español de los trasladados a esta pequeña ciudad de la Occitania francesa para cubrir la Cumbre gritó proféticamente a Sánchez: «Presidente, buenos días. ¿Le preocupa la inestabilidad política en España?». En estos momentos aun quedaba una media hora hasta que Iglesias hiciera público su video, pero el líder socialista ya había hablado por teléfono con él y, por lo tanto, conocía las intenciones de Iglesias que el resto del país aun ignoraba.

French President Emmanuel Macron and Spain's Prime Minister Pedro Sanchez attend the 26th French-Spanish summit in Montauban, France March 15, 2021. Frederic Scheiber/Pool via REUTERS

Tras su almuerzo de trabajo con Macron y las reuniones bilaterales telemáticas entre los distintos miembros del Gobierno está previsto que Sánchez y Macron se desplacen al cementerio municipal de Montauban donde se fotografiarán frente a la tumba de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República que tantas lecciones atesoró sobre los peligros de echarse en brazos de la extrema izquierda, lecciones ciertamente válidas hoy en día.