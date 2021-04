Así han sido los minutos de oro de cada uno de los candidatos

Tras casi dos horas de debate, en el que los candidatos intercambiaron propuestas y se cruzaron reproches y acusaciones, llegó el minuto de oro para cada uno de los representantes de los partidos políticos a las elecciones para la Comunidad de Madrid. Cada candidato tuve su minuto para intentar ganarse al electorado el próximo 4 de mayo. De este modo, Ángel Gabilondo, Edmundo Bal, Isabel Díaz Ayuso, Rocío Monasterio, Pablo Iglesias y Mónica García, en dicho orden, fueron pronunciando cada uno su discurso para cerrar el debate.

Gabilondo: “Tenemos que decidir si queremos que sigan los mismos o un Gobierno serio, progresista y honesto”

El candidato del PSOE ha afirmado en su minuto de oro que “tenemos que decidir si queremos que sigan los mismos, los que llevan un cuarto de siglo debilitando los servicios públicos, privatizando, recortando y con corrupción, o un Gobierno serio, progresista y honesto”. Gabilondo ha insistido en que “tenemos que elegir entre el extremismo de humillar a los necesitados y atacar a los desprotegidos o propuestas para impulsar los fondos europeos para recuperar el empleo”: “Ustedes nos conocen, somos el PSOE. Soy un profesor que se ha dedicado al bien común. Necesito tu fuerza, tu apoyo, tu voto para poder cambiar el gobierno de Madrid”.

Edmundo Bal: “Me presento para evitar los bandos, para ser el presidente de Salamanca y de Vallecas”

El candidato de Ciudadanos ha aprovechado su minuto de oro para remarcar su intención de “evitar bandos” y ser el “presidente de todos”, “de Vallecas y de Salamanca”. “Quiero que me conozcas y sepas por qué me presento a presidente de todos los madrileños. Soy servidor público llevo casi 30 años siendo abogado del Estado y dedicando mi vida a luchar contra la corrupción”, afirmó. Tras eso, recordó que se ha enfrentado a “enemigos muy poderosos” y ha intentado “con humildad” gestionarlos y ha citado como ejemplos a los independentistas de Cataluña y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que quería que “omitiera en el escrito de acusación los hechos violentos del 1-O en Cataluña”.

“Yo elegí decir la verdad, por eso estoy tan cómodo en C’s, porque defendemos los intereses generales”, ha proseguido Bal. Los últimos segundos los ha dedicado a presentarse como un candidato transversal que pueda aglutinar a los “empresarios, los autónomos, trabajadores y funcionaros”, a jóvenes y mayores, los sanitarios y los que “no piensan” como él. “Un presidente de todos, de todos los madrileños”, concluyó.

Ayuso: “Les pido que se unan a la mayoría, comunismo o libertad”

La candidata del PP afirmó que “hacía muchísimo tiempo” que no iban a unas elecciones con tanta ilusión e interés porque “en estas elecciones se está jugando el modelo para Madrid y para España, que pretenden cambiar por la puerta de atrás desde La Moncloa”: “Siempre he defendido que a Madrid se viene a vivir en paz y que los madrileños estamos muy orgullosos de vivir a nuestra manera, peleando, luchando, como digo, pagando mucho impuestos pero alcanzando esa libertad que pretenden quitarnos todos aquellos que quieren controlarlo todo, pero no solucionar absolutamente nada”.

“De aquí en adelante, tenemos un reto apasionante que, sobre todo, se trata de luchar por ello, por la libertad. En estas elecciones, por amor y respeto a Madrid y España, les pido que se unan a la inmensa mayoría de todos los ciudadanos que hemos de elegir comunismo o libertad. Yo sin duda, ese apasionante reto de la libertad es el que pienso seguir defendiendo. Por eso pido el voto para el Partido Popular”, concluyó.

Monasterio: “Con su voto, se evite la entrada de la izquierda en Madrid”

La candidata de Vox ha pedido el voto en el minuto de oro para su formación frente a otros partidos que “aseguran la miseria” o que aspiran a que “todo siga igual”: “Ellos protegidos y ustedes abandonados”. Además, ha insistido en la importancia de la seguridad, sin la que asegura, que no hay “libertad ni prosperidad”: “Necesitamos tener la seguridad de poder trabajar sin restricciones, sin toques de queda, la seguridad de que nuestros hijos y mayores pueden caminar solos sin ser atacados, la seguridad en nuestros barrios de que nuestra vivienda no va a ser okupada, la seguridad de que los impuestos no van a pagar más chiringuitos, diputados y consejerías, la seguridad de que a nuestros niños no se les adoctrina en las escuelas por parte de activistas políticos”.

Insiste en que Vox es el “voto seguro” para conseguir que no entre la izquierda en el Gobierno de la Comunidad de Madrid: “Para que, quien gobierne, lo haga sin arrodillarse ante las políticas de la izquierda. Les pido el voto seguro para proteger Madrid”.

Iglesias: “Si recuerdas y no olvidas, volveremos a ganar”

El candidato de Podemos se ha dirigido a los indecisos al cierre del debate que recuerden a los que cumplieron las normas sanitarias y garantizaron los servicios esenciales, y tampoco olviden a los que utilizaron la pandemia para intentar “hacer caer al Gobierno”. Además, ha pedido a los madrileños que dudan de cara a estos comicios solo dos cosas, que recuerden y no olviden.

“Recuerda a la gente en los balcones. Recuerda las ganas que tenías de ir a ver a tus padres, pero sabias que tenias quedarte en casa. Recuerda esa clase obrera que hizo que todo funcionara cuando era necesaria que funcionara”, ha apuntado dirigiéndose a los madrileños que rememoren, también, a aquellos que salieron “a las calles con palos de golf” cuando el resto guardaban las restricciones. También ha instado a no olvidar a los que “insultaron, mintieron y trataron de hacer caer al Gobierno para recuperar el poder”. “No te olvides de esos que te hacen callar, o que te pides que te calles cuando intentas hablar. Si recuerdas y no olvidas, volveremos a ganar”, ha zanjado en una intervención que ha durado unos 40 segundos.

Mónica García: “Soy creyente del bien común y soy practicante de la política de lo importante”

La candidata de Más Madrid se ha dirigido primero a su familia e hijos: “Nicolás, Pablo, Rosita, espero que estéis en la cama, pero si me estáis viendo, os voy a contar porque estoy aquí. Uno, porque creo en el poder transformador de la política, creo que el ejercicio de la medicina no se aleja mucho del ejercicio de la política. Se necesita responsabilidad, vocación y empatía. Dos, os quiero dejar como herencia la mejor herencia, que es tener una sociedad justa y equitativa, que valoremos y respetemos lo de todos, que es básicamente lo que os enseño en casa”, dijo.

“Os quiero dejar una comunidad donde viváis en libertad, donde se pueda empatizar con los más frágiles y donde seamos todos donantes y receptores de cuidados. Y ahora me quiero dirigir a vosotros y a vosotras porque si lo que quieres es un futuro mejor para nuestros hijos e hijas, lo abordo con ilusión, con empatía, con ganas y con muchas ideas. Soy creyente del bien común y soy practicante de la política de lo importante. Soy Mónica García, soy sanitaria y médica de la sanidad pública y quiero se presidenta de la Comunidad de Madrid”.