La Fiscalía ha recurrido por segunda vez en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid la sentencia que absolvió al ex futbolista del Real Madrid Xabi Alonso y a sus asesores fiscales, Iván Zaldúa e Ignasi Maestre, de tres delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de cinco millones de euros correspondientes a los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012 por no tributar en el IRPF sus ingresos por derechos de imagen.

El representante del Ministerio Público pide la nulidad del fallo “ante la insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio y el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia y la lógica en la valoración del conjunto de la prueba practicada”. Solicita, además, la devolución de las actuaciones al mismo órgano que dictó la resolución para un nuevo enjuiciamiento, pero con un tribunal diferente.

La Fiscalía cuestiona los hechos declarados probados en la sentencia, que según el Ministerio Público adolecen de falta de racionalidad en su motivación, al dar por acreditado “como base fundamental de la absolución y sobre la que pivota la misma” que la entidad Kardzai (a quien Xabi Alonso cedió sus derechos de imagen) llevó a cabo realmente la explotación de esos derechos que le fueron cedidos y que, a su vez, subcontrató a la sociedad The Best of You, “siendo ésta la que, en la mayoría de los casos, llevaba las negociaciones” con las sociedades que contrataron al ex jugador internacional “para desarrollar las actividades publicitarias en el ámbito de aquel contrato de cesión”.

Las conclusiones “no obedecen a la lógica”

“Gran parte de las conclusiones del tribunal no obedecen a la lógica”, se queja la Fiscalía de Madrid, para la que se elevaron “omitiendo datos relevantes o expresando unas razones que deben apuntar a una dirección contraria”, por lo que insiste en que las pruebas se analicen de forma “lógica” y “razonable” en una nueva vista oral con otro tribunal.

El pasado abril, la Audiencia de Madrid absolvió de nuevo a Xabi Alonso -como ya había hecho en noviembre de 2019-, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulase ese fallo y obligara a los magistrados a dictar una nueva sentencia.

El TSJ de Madrid consideró que la absolución adolecía “de un déficit de motivación constitucionalmente relevante” pero, sin embargo, rechazó la petición de la Fiscalía -que denunció que la valoración de la prueba por la Sala fue “irracional, ilógica, arbitraria e incoherente”- de que se repitiese el juicio.

La Fiscalía imputa tres delitos fiscales al ex jugador donostiarra, para quien pidió una condena de dos años y medio de prisión y cuatro millones de euros de multa. Pero la Audiencia de Madrid no consideró probado que en 2009 -antes de fichar por el Real Madrid- Alonso cediera de manera ficticia la explotación de sus derechos de imagen a Kardzali, con sede en Madeira (Portugal), con el objetivo de evitar la tributación en España. Al contrario, el tribunal avaló que esa operación fue real y que la contraprestación que percibió a cambio, cinco millones de euros, estaba en consonancia con el precio de mercado, por lo que le absolvió de la acusación de delito fiscal.