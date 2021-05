La Guardia Civil investiga los contactos telefónicos de Tomás las semanas previas a desaparecer con sus hijas

Ya son ocho días sin Olivia y Anna, las pequeñas de seis y un año que desaparecieron junto a su padre, Tomás Gimeno, el pasado 27 de abril en Tenerife. Mientras los investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación compatibles con diferentes hipótesis y escenarios, lo cierto es que el paso de los días no ayuda a mantenerse positivos con respecto al buen estado de las niñas. El hermetismo con respecto a los pasos que están dando los agentes encargados del caso, tras decretar el secreto de las actuaciones el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Güímar, por tratarse de la desaparición de dos menores se traduce en que apenas trascienda nada de sus pesquisas pero sí se puede decir que los agentes de Judicial de la Comandancia de Tenerife se están centrando en averiguar lo máximo posible respecto a los movimientos que realizó el padre de las menores los días y semanas previas a desaparecer junto a sus hijas. Esto ha sido posible, en parte, gracias a la ayuda de los agentes del Grupo de Apoyo Técnico Operativo (GATO) de la UCO, que además de analizar las antenas que dieron cobertura a Gimeno, estarían ayudando en el análisis de su teléfono con el clonado de su móvil.

Recuperar mensajes de dos teléfonos

Al parecer, Tomás podría contar con dos, al menos, dos líneas telefónicas y los agentes estarían analizando con lupa la información de los mismos tras solicitar (vía judicial a la compañía telefónica) sus comunicaciones previas al día 27. Según los expertos, no se obtiene la misma cantidad de información que si contaran con el propio terminal original pero sí podrían recuperarse conversaciones de WhatsApp o Telegram y los mensajes de llamadas perdidas. Cobraría especial importancia el análisis de las aplicaciones de mensajería ya que, en el caso de que hubiera planificado su huida con ayuda o el soporte logístico de alguien, podría haberse comunicado con él a través de estas vías. Y es que este es uno de los extremos en los que parece que se están centrando los investigadores para tratar de averiguar quién pudo recogerle en el mar la madrugada del martes al miércoles 28, cuando zarpó a eso de las 00:30 horas de la Marina de Santa Cruz, según muestras las imágenes de las cámaras de videovigilancia, que están siendo analizadas de forma minuciosa por los agentes.

Olivia y Anna GIMENO ZIMMERMANN en un vídeo difundido por su familia para ayudar en su localización

Mediciones de las bolsas

Son precisamente estas imágenes, las últimas de Tomás, las que están siendo escudriñadas por los investigadores. Es muy importante porque en ellas no aparecen las menores y para los agentes es de vital importancia situar el escenario y la hora en la que estuvieron los tres juntos con vida. Porque una de las hipótesis que sigue sobre la mesa, por triste que sea, es que Tomás acabara con la vida de sus hijas -posiblemente en su casa de Candelaria, a donde regresó tras estar todos en casa de sus padres-, las introdujera en bolsos o maletas y se fuera al puerto. A eso de las 21:30 horas se le ve descargando el maletero de su Audi blanco y cargando todo en su embarcación. Dio hasta tres viajes y los expertos estarían analizando esas maletas y su tamaño aproximado por si podría ser factible que las llevara ahí. Después sale a navegar, quizás se desprende de ellas o sube el equipaje a otra embarcación, luego regresa al puerto para comprar un cargador y vuelve a salir a eso de las 00:30 horas. Llama la atención que aún más tarde de esa hora, pasadas las 1 de la madrugada vuelve a tener otras conversación telefónica con Beatriz Zimmermann, la madre de las pequeñas. Tras una larga conversación le reitera que no va a volver a verlas más: ni a las niñas ni a él. El juzgado que lleva el caso dictó el pasado sábado una orden internacional de búsqueda contra Gimeno, por si atraviesa cualquier puesto fronterizo en su supuesta huida. Porque otra de las posibilidades es que, tras hablar con su mujer él se hubiera quitado la vida en el mar. Los restos de sangre hallados en su embarcación no tendrían que afianzar esta teoría ya que podrían ser anteriores.

Vivienda de Tomás Gimeno, donde estuvo con sus hijas el día de su desaparición. 01 MAYO 2021 Europa Press 01/05/2021

La Guardia Civil también estaría mirando las cámaras de otros puertos de la isla para saber si Tomás pudo aproximarse allí aquel día o salió algún barco para darle cobertura. También se analizan todas las embarcaciones que pasaron a aquellas horas cerca del lugar donde la embarcación fue hallada a la deriva y que pudieran prestarle apoyo en su huida aunque no hubieran salido de Tenerife. Lo malo es que no todas dejan registro y pueden llevar apagado el sistema de localización.

Tomás Antonio Gimeno

Otro punto importante de la investigación ha sido al inspección ocular realizada en la casa de Tomás de Candelaria, donde habría estado tras dejar la casa de sus padres con las niñas a las 19:30 horas. Los investigadores estuvieron dos días inspeccionando la finca en presencia de la hermana de Gimeno, abogada de profesión. Sin embargo, no ha trascendido si se encontró algo de interés para la investigación y es cierto que no estuvieron demasiado tiempo para el tamaño de la finca, lo que podría traducirse en que no les aportó demasiada información a los encargados de averiguar qué ha pasado con Anna y Olivia.