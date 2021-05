Errejón se abre a competir con Podemos en Andalucía y tiende puentes a Teresa Rodríguez y “Kichi”

Los buenos resultados de Más Madrid este 4-M impulsan ya a Íñigo Errejón a plantearse el futuro de su marca electoral en los próximos meses. Si bien en 2019 el partido prefirió ser prudente y solo se presentó en los comicios madrileños y, después, a las elecciones nacionales del 10-N, el escenario ahora ha cambiado.

Tras el sorpasso de Más Madrid al PSOE esta semana en la Puerta del Sol, doblando en escaños incluso a Unidas Podemos, los de Errejón ya valoran los posibles efectos a nivel territorial. Ayer mismo, Íñigo Errejón no descartó ningún escenario cuando fue preguntado por su marca en el Congreso de los Diputados. Creen que están en el camino correcto, poniendo en el centro de debate temas que ningún partido ha hecho como la salud mental, el cambio climático y la reducción de la jornada electoral, por ejemplo, un camino verde que les puede llevar a construir los cimientos de una marca fuerte en un corto plazo.

Pero unas elecciones generales, de momento, no entran en los planes del Gobierno. Tras la victoria incontestable del PP en la Comunidad de Madrid, y ante los rumores de adelanto electoral en Andalucía, esta mañana Errejón ha asegurado que no cree que sean necesarias unas nuevas elecciones. Sin embargo, ya prepara este escenario, y de producirse tiene claro el camino a seguir. Uno que ya transitó en el pasado cuando caminaba de la mano de su ex secretario general, Pablo Iglesias. Los actores preferentes en esta ecuación serían Teresa Rodríguez y José María González “Kichi”, quienes abandonaron Podemos el pasado año tras la alianza gubernamental a nivel nacional de su partido con el PSOE.

“Vamos a ver en qué quedan los tambores electorales. No creo que sean necesarias elecciones en Andalucía. Se han disparado rumores de todo tipo. Si en Andalucía hubiera elecciones, los compañeros tendría que ver si concurrimos con quién concurrimos... Uno de esos actores son Kichi y Teresa Rodríguez pero es una decisión que tendrían que tomar los compañeros de allí”, ha afirmado Errejón en una entrevista en la Cadena Ser. Para el diputado en Andalucía " hay un lento pero prometedor resurgir del andalucismo progresista del que nos gustaría formar parte”, sentencia tras los buenos resultados obtenidos en Madrid.

Un paso que no vería con malos ojos, en principio Teresa Rodríguez, quien ya se plantea fundar un nuevo partido tras su salida de Podemos y en el que, según ha adelantado El Confidencial, pretenden tender puentes a Más País en un corto plazo. Unos movimientos que sorprenden a Podemos sin un liderazgo claro en el sur, después de la ruptura con los anticapitalistas.