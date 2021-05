La AVT se reune con Marlaska y le recrimina la cesión “de una de las reivindicaciones históricas de ETA”

Me he reunido otra vez con la @_AVT_ para rechazar el acercamiento masivo de etarras y la cesión de las cárceles al País Vasco de Sánchez.



Proponemos una ley para acabar con homenajes a terroristas y beneficios penitenciarios si no colaboran a esclarecer 300 asesinatos impunes. pic.twitter.com/X3blyIjPHC