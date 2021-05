Íñigo Errejón se moja sobre el chalet de Iglesias y Montero en Galapagar

El líder de Más País y cofundador de Podemos Íñigo Errejón ha repasado sus inicios en política en el documental ‘15M: generación perdida’, conducido por la periodista Sonsoles Ónega. Desde la acampada en la Puerta del Sol de Madrid hasta su escaño en un nuevo partido al margen de la formación morada han pasado casi 10 años. En ese tiempo, el escenario político ha cambiado, y mucho. Tanto que por el camino se han quedado dirigentes como José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Albert Rivera o, más recientemente, Pablo Iglesias.

Lo que sí se mantiene es la pluralidad parlamentaria desde que Podemos entrase en el Congreso de los Diputados con 42 escaños en diciembre de 2015 para consolidarse meses más tarde con 45 asientos en la cámara. La periodista quiso reflexionar sobre la tesis de que la inestabilidad política actual sigue siendo consecuencia del 15M. El líder de Más País sostiene que el movimiento “fue un revulsivo en España porque a la gente le estaban pasando cosas que le angustiaban” y ese malestar provocó un “terremoto en el sistema político cuyos efectos creo que todavía duran”.

El propósito original de Podemos fue, según su cofundador, “transformar España y hacerlo un país más justo y más democrático para que las cosas no fueran tan difíciles para la gente sencilla, para hacer jsuticia social y para reescribir el contrato de convivencia” en nuestro país. Al final fue una forma de materializar las protestas del 15M en un movimiento político que pudiera obtener la representación necesaria para trasladar el malestar de los ciudadanos.

Han pasado más de cinco años desde que Podemos llegara al Congreso de los Diputados e Íñigo Errejón asegura que sigue llevando el mismo abrigo desde entonces. También dijo que vive en la misma casa que desde antes de entrar en la política, justo lo contrario a lo que ha ocurrido con su entonces compañero de formación, Pablo Iglesias.

Sobre la compra del chalet de Galapagar por parte de Iglesias y la ministra de Igualdad Irene Montero, el líder de Más País considera que no fue una traición, pero sí cree que “fue un error”. Errejón entiende la decisión “en términos personales” por la presión que ha sufrido Pablo Iglesias, “pero en términos políticos fue un error que mucha gente no entendió”. No obstante, eso no fue lo que provocó su marcha de Podemos porque en ese momento ya había diferencias con la dirección del partido.

“El 15M ha muerto”

Errejón también ha hablado sobre el 15M esta mañana en TVE. El líder de Más País ha dicho en ‘La hora de La 1′ que el movimiento “ha muerto” porque España está “en otro ciclo”.

Íñigo Errejón (@ierrejon) sobre el rumbo del #15M: "Estamos en otro ciclo [...] La mayoría de las grandes cuestiones que se plantearon siguen pendientes. Creo que el movimiento pudo tirarle de las orejas al país oficial .

https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/0gtmh6oUqV

Errejón también ha aprovechado para lanzar un dardo a Podemos y a Pablo Iglesias, donde asegura que sobró “un poco de soberbia” y “adanismo”. Es cierto que el partido supo canalizar el malestar de la gente, pero el líder de Más País cree que le faltó “entender que el de enfrente siempre tiene un poco de razón”.