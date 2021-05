La frase lapidaria de Iglesias a Errejón que hoy se vuelve contra él: “Le conozco y sé que hoy puede ser el día más difícil de su vida”

10 de noviembre de 2019. Pablo Iglesias hace un análisis demoledor contra su ex número dos, Íñigo Errejón. El segundo, tras romper con Podemos antes de las elecciones autonómicas y municipales para formar la plataforma Más Madrid con la ex alcaldesa Manuela Carmena no logra ejecutar, en un primer acto, su golpe final a Podemos. Se presenta a las elecciones generales tras la repetición del 28 de abril y solo consigue tres escaños, dos por Más País y uno en la coalición con Compromís.

Más País irrumpía así en el Congreso de los Diputados de manera tímida, con un resultado que no le permitía tener grupo propio y que se quedaba totalmente alejado de los pronósticos que entonces hacía la dirección nacional del partido. Fue en ese momento en el que el líder de Podemos, Pablo Iglesias mandaba un mensaje lapidario a su ex número dos, dando a entender que su proyecto y hoja de ruta había fallado, que en vez de sumar a una mayoría de izquierdas en el Congreso de los Diputados, dividía.

Iglesias aseguró esa noche electoral que, por lo que conocía a Errejón “puede ser el día más difícil de su vida” y le mandaba “un abrazo afectuoso”. A pesar de su mensaje, Errejón siguió defendiendo entonces que había hecho lo correcto presentando su candidatura “por responsabilidad” y contestó que “Me alegro de que me envíen abrazos, yo también envío abrazos calurosos”.

La noche electoral de este martes, devolvió de manera directa ese mensaje del hoy ya ex líder de Podemos. Fue Más Madrid, la marca de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid, y no Unidas Podemos quien consiguió el “sorpasso” al PSOE. La victoria de Mónica García es doble; doblando en escaños a Pablo Iglesias, a pesar de ser ésta una candidata hasta ahora desconocida y que competía directamente con un ex vicepresidente del Gobierno, a lo que los morados fiaban sus buenos resultados en la Comunidad de Madrid y la posibilidad de dar el vuelto al tablero político en la Asamblea de Madrid.

En esta ocasión, el líder de Más País, Íñigo Errejón, no ha devuelto el mensaje a Pablo Iglesias. Sino que ha reconocido el testigo de su carrera política durante estos últimos siete años a nivel nacional. Preguntado en el Congreso de los Diputados sobre el resultado de su ex secretario general, Errejón se ha cuidado mucho de hacer valoraciones negativas. “No hago valoraciones de las estrategias de otras fuerzas”, ha aseverado, para después destacar “el papel fundamental” de Iglesias en la política y desearle “mucha suerte” en su futuro inmediato. Añade, además, que “ha sufrido un acoso personal intolerable que debe cesar de inmediato”.

En cuanto al futuro de Más País a nivel nacional, tras los buenos resultados de su marca en Madrid, Errejón se ha mostrado satisfecho del trabajo de su partido en el Congreso de los Diputados, haciendo un balance por sus logros en el mismo y por los debates que ha abierto durante esta legislatura, como la jornada reducida, la importancia del cambio climático o de la salud mental tras la pandemia. De cara al futuro asegura que “seguirán igual”, sembrando “un proyecto político de futuro” en España. De esta manera ha puesto como ejemplo el efecto del partido verde en Alemania, donde ha asegurado que “si se cumplen las encuestas parece que será una fuerza política que gobierne en Alemania”. Es por ello que los de Errejón “seguirán sin prisa” para sembrar un espacio político de futuro.