«Imponer el euskera vulnera la Constitución»

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el requisito del perfil lingüístico de la convocatoria pública de plazas para la Policía Local de Irún, al considerar que hablar obligatoriamente euskera es un requisito «discriminatorio» porque «no se compadece con el necesario respeto al derecho de todos los ciudadanos a optar a los empleos públicos». La sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y ante la cual cabe interponer recurso de casación, anula la base VIII de la resolución 2.566 por la que se aprobaron la convocatoria y las bases reguladoras del proceso para cubrir doce plazas de agente de Policía Local. Hablamos con el abogado que ha conseguido tumbarla.

– El fallo del TSJPV, supongo que, ¿habrá sido una alegría?

–La verdad es que sí. No era esperado porque en primera instancia en el Tribunal de lo contencioso administrativo de San Sebastián la desestimaron y tuve que recurrir a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de País Vasco y lo han estimado.

– ¿Por qué y cuándo decide poner esta denuncia?

–Me contrata un particular que considera que tiene derecho a ser funcionario dentro de la Administración Pública. En concreto, en la Administración Local del País Vasco porque la Constitución española así se lo permite. Pero nos encontramos con que desde hace tiempo se hace trampa en las bases y se pone como obligatorio el tema lingüístico cuando debería ser un mérito.

-¿Usted ampara su defensa en la Constitución?

–Así es. El artículo 23.2 de la CE establece que todos los ciudadanos españoles tienen derecho a ser funcionarios. Cierto es que todo el mundo tenemos la obligación de saber el castellano. Es una obligación. Luego, dice la CE, que se podrá utilizar el resto de lenguas en los territorios autonómicos. Lo que significa, que, obligación como tal, es el castellano.

–¿Qué significa exigir el perfil lingüístico?

–Muchas administraciones lo exigen y eso supone que muchos españoles no puedan presentarse en igualdad de condiciones al carecer de ese conocimiento. Si usted me dice que para el puesto que presumiblemente va a ocupar tengo que tener perfil lingüístico, ¿qué hacemos? Esto lo que significa es que prohíbes a cierto colectivo de personas no presentarse. Tú lo que tienes que hacer es sacarte una oposición cumpliendo la norma básica del Estado, que es la Constitución, la cual dice que todo ciudadano español tiene derecho a presentarse a ser funcionario.

–Sí, pero los ciudadanos tienen también derecho a hablar con la Administración en el idioma de una Comunidad Autónoma...

–Sí, claro. Es cierto que los ciudadanos tienen derecho a hablar con las lenguas autonómicas con las administraciones donde haya una colengua. Es un derecho pero la obligación es hablar castellano. Por lo que tú puedes ir a la administración y si te diriges en euskera a un funcionario, y él no lo sabe, habrá otro funcionario que lo hable y que le pueda hablar sin ningún problema. Lo lógico es que si sacas doce plazas de funcionario con unas características, en el porcentaje de méritos puedes establecer el euskera, francés o inglés. Si tienes ese perfil lingüístico ya sales de la línea de carrera con ventaja, el otro que no tiene perfil, ya estudiará más, correrá más, hará mejor el psicotécnico... No puede ser condición sine qua non.