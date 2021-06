Irene Montero y Adriana Lastra arropan a Rociíto: “No siempre llegamos a tiempo”

Gente

“Hola, Rocío y hola a todas las mujeres que nos estarán viendo esta noche”. “Quiero mandarte un abrazo y agradecerte sinceramente que hayas tenido la valentía, la entereza, la fortaleza de contar tu testimonio, tu historia de vida. Espero que contarla, que contárnosla tal y como lo has hecho sirva al menos, o en parte, como un acto de reparación de todas las violencias que has sufrido”. De esta manera apoyaba ayer la ministra de Igualdad Irene Montero a Rocío Carrasco tras que se conociera su testimonio a través de la serie documental: Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Este miércoles, durante la entrevista a la hija de Rocío Jurado, varias políticas como la ministra de igualdad o la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra han querido mostrar su apoyo a su testimonio a través de sus redes sociales oficiales en Twitter. Si bien la ministra de Igualdad ha reconocido que a veces no “siempre llegamos a tiempo”, ha querido también dar las gracias por su testimonio y ha prometido seguir mejorando las herramientas para saber “en qué fallamos” para “llegar a todas las mujeres para que todas sepas que no están solas”.

“Te he escuchado con mucha emoción decir en el último capítulo que nunca has estado sola y que siempre has tenido al lado a mucha gente que te quiere. Y para mí, como ministra de Igualdad, la mayor responsabilidad es pensar y conseguir que las instituciones mandemos ese mensaje contundente: que ninguna mujer está sola, que las mujeres no estáis solas, que tenemos instrumentos que están salvando vidas, leyes políticas públicas”, continuaba.

“Somos conscientes de que no siempre llegamos a tiempo. Yo soy consciente de que tu no siempre te has sentido arropada, acogida por las instituciones en este proceso y lo has explicado también con mucha claridad. Por lo tanto, nuestro reto es seguir mejorando esas herramientas, saber en qué fallamos y llegar a todas las mujeres para que todas sepan que no están solas”, finalizaba Montero.

También la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra quiso auyer dejar un mensaje, al igual que la periodista Carme Chaparro, o la presentadora Mercedes Milá, entre otras. “Nos has conmovido a todas con tu historia porque nos ha indignado la injusticia que has sufrido y nos has emocionado con tu rebeldía. Es muy importante lo que has hecho. Tu historia es la de miles de mujeres y con tus palabras has despertado muchas conciencias. El silencio no protege a las mujeres”, ha asegurado.

