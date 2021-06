El Estado Islámico se atribuye el asesinato de tres soldados franceses para contrarrestar la pérdida de varios de sus cabecillas

España

“Tres soldados de las fuerzas francesas de la operación Barkhane y otros cinco de las fuerzas nigerinas murieron en enfrentamientos con combatientes del Estado Islámico en la región del Sahel, según informa la agencia Amaq, que manejan los terroristas. No hay constancia oficial de estos fallecimientos. No sería la primera vez que los yihadistas se atribuyen haber causado bajas que, después, se demuestran falsas. Francia no oculta los fallecimientos de sus militares y les otorga los honores correspondientes a una muerte en combate.

Forma parte de la propaganda de la banda que, eso sí es cierto, ha perdido en pocos días a varios de sus dirigentes en el Sahel, pertenecientes al estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS).

Según los terroristas, el pasado 11 de junio “estallaron violentos enfrentamientos entre combatientes del Estado Islámico y patrullas conjuntas de las fuerzas francesas y nigerinas que peinaban al norte de la aldea de Inarpin, en el triángulo fronterizo entre Malí y Níger”. En aquella operación sí hubo dos soldados galos heridos y un soldado nigerino muerto.

“Los combatientes del Estado Islámico atacaron a las fuerzas conjuntas con fuego intenso mientras desembarcaban de sus vehículos, y a corta distancia, dejando a sus soldados expuestos en el rango de fuego de los combatientes”.

Los combates “continuaron de la mañana a la noche a pesar de la participación de varios helicópteros de cobertura y el apoyo aéreo; la ferocidad de la batalla llevó a las fuerzas francesas a utilizar aviones de guerra, que lanzaron una serie de incursiones violentas en las líneas del frente, después de que sus fuerzas sobre el terreno no lograron resolver la batalla y sobrevivir al fuego de los combatientes del Estado Islámico”.

Amaq recuerda que el Ministerio de Defensa francés afirmó que un gran número de combatientes del Estado Islámico murieron en la operación, lo que yihadistas niegan.