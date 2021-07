Sánchez aspira a convertir España en el “Hollywood de Europa”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expuso este jueves en los estudios de NBC Universal, y ante un grupo de directivos de empresas como Netflix y HBO, sus planes para convertir a España en el “Hollywood de Europa”.

Sánchez desgranó en Los Ángeles (EE.UU.) los pilares de un plan al que destinará 1.603 millones de euros para potenciar el sector audiovisual español, que incluye ventajas fiscales para las producciones que decidan ubicarse en España y la emisión de un visado especial para agilizar la llegada de profesionales.

"España tiene todos los incentivos administrativos y fiscales necesarios, además de todos los paisajes posibles, para recibir nuevos proyectos y crear nuevas narrativas. Aspiramos a convertirnos, si nos permiten la comparación, en el Hollywood de Europa", sostuvo.

Las palabras de Sánchez llegaron después una reunión que mantuvo con responsables de Netflix, HBO, WarnerMedia, Disney y Activision dentro de la segunda etapa de su gira económica por EE.UU., a la que pondrá fin el viernes con una visita a varias empresas tecnológicas ubicadas en el área de San Francisco.

"Las plataformas de información y entretenimiento se han convertido en la ventana desde la que millones de personas se asoman a una nueva realidad. Han revolucionado el entretenimiento", valoró.

El presidente puso de ejemplo el éxito internacional de producciones nacionales, como "La Casa de Papel" y "Élite", además de ficciones extranjeras como "Game Of Thrones", cuyo rodaje ha impulsado el turismo en lugares del País Vasco y volverá a España en otoño para filmar su precuela, "House of the Dragon".

Aprovechar el Brexit

Pero además, Sánchez quiere aprovechar la coyuntura del brexit para adelantar a Reino Unido en la carrera audiovisual y, por eso, celebró que ViacomCBS (propietaria de Paramount) haya trasladado su centro de producción de Londres a Madrid.

"Numerosos proveedores de televisión transfronterizos establecidos en el Reino Unido antes del brexit ahora han trasladado sus operaciones a España, entre ellos nuestros anfitriones de hoy, NBCUniversal, Sony y Disney, solo por nombrar algunos", destacó.

Una serie de movimientos que han convertido a España en "el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Alemania, con más horas de ficción producidas".

El plan audiovisual se enmarca en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de la economía española y también aprovechará las mejoras en infraestructura tecnológica que prepara el Gobierno.

Otro eje de actuaciones incluye proporcionar asistencia y acompañamiento a potenciales inversores, tanto empresas extranjeras como españolas interesadas en la internacionalización.

La meta es lograr para 2025 un aumento del 30% de la producción audiovisual realizada en España.

Promoción tecnológica y lingüística

Sánchez comenzó su agenda en Los Ángeles con una visita al Laboratorio de Propulsión a Reacción JPL de la NASA.

El objetivo era promocionar la tecnología española en el ámbito aeroespacial, al que el Gobierno español pretende prestar una especial atención con proyectos concretos dentro del mencionado Plan de Recuperación.

Acompañado por el alcalde de Los Ángeles, el jefe de Ejecutivo recorrió el centro de control del laboratorio, responsable de las últimas misiones a Marte.

Varios de los componentes de los robots utilizados en esas misiones se han fabricado en España y Sánchez conversó también con la veintena de ingenieros españoles que trabajan en este centro.

A continuación, el presidente aprovechó su estancia en Los Ángeles para presidir un acto de promoción de la lengua y la cultura españolas, después de que el Gobierno aprobara recientemente la apertura de un centro del Instituto Cervantes en California.

En el acto, celebrado en la Universidad de California en Los Ángeles, afirmó que el español es tal vez "la lengua más viva del mundo".

A su juicio, se trata de un idioma de "progreso, modernidad, futuro y entendimiento" y es "el mejor embajador comercial, de libertades y cultural" de España.

Tras cerrar su agenda de Los Ángeles en los estudios de Universal, Sánchez se desplazó a San Francisco, donde el viernes, con una visita al campus Apple y una serie de reuniones con directivos de diversas empresas tecnológicas, pondrá fin a su gira por Estados Unidos que inició el martes en Nueva York.

Javier Romualdo y José Miguel Blanco / EFE