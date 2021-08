El Frente Polisario amenaza a una compañía aérea española

El Frente Polisario ha amenaza a la aerolínea “Binter Canarias” para que suspenda inmediatamente sus vuelos con el Sáhara Occidental que han sido reanudados recientemente, y advierte a la compañía de “acciones legales” contra su actividad. “Se trata de un negocio ilegal que afecta a un territorio ocupado ilegalmente por Maruecos”, dijo una carta del Frente Polisario de la que informa Ecsaharaui. Todo esto ocurre después del gesto del Gobierno Español que acogió en secreto al jefe del polisario Brahim Ghali para que fuera tratado de coronavirus, lo que originó un grave conflcto diplomático con Marruecos, que aín persiste.

En dicho carta, el representante del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, enviada al presidente de la aerolínea Binter, expresa la indignación del movimiento saharaui por la decisión de retomar los vuelos entre los aeropuertos de Gran Canaria y El Aaiún ocupado, capital histórica del territorio.

Al Arabi recuerda que el territorio del Sáhara Occidental está incluido por una resolución de la Asamblea General de la ONU desde el año 1963 en “la lista de Territorios No Autónomos”, lo que le otorga “una condición jurídica distinta y separada de la del Estado que lo ocupa. “Todos los miembros de la comunidad internacional tienen la obligación de no reconocer la persistente ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental y, sobre todo, de no contribuir a su consolidación”, recalca Al Arabi en su carta.

El representante del Frente Polisario recuerda también la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de febrero de 2018, para prohíbe que los acuerdos pactados con Marruecos incluyan la región del Sáhara Occidental, como es el caso de la empresa Binter Canarias, el pueblo saharaui debe dar su consentimiento, algo que no ha sucedido en este caso.

En conclusión, el Frente Polisario quiere denunciar que la actividad de la aerolínea canaria “contribuye al objeto que persigue Marruecos de legitimar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental”.