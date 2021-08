No se puede tolerar el homenaje a Paror porque es una ofensa a las víctimas

Me preguntan mi opinión respecto al “homenaje” que tendrá lugar en Mondragón, si el Gobierno no lo impide, para pedir la libertad del asesino múltiple Parot, perteneciente a la banda terrorista ETA.

Recientemente Marlaska , saltándose a la torera la negativa de la Junta de Tratamiento de la prisión, lo trasladó de Cadiz a León.

Lo segundo y más sorprendente, es la permisividad tanto de Gobierno como de la Fiscalía, (es cierto que ahora es lo mismo), ante estos hechos, que no se consideran como apología del terrorismo, recogido en la Ley de Víctimas de Terrorismo, sino como actos de “alegría”, ante el regreso de uno de los suyos, manda “carayo”.

Pero esto es distinto, es una petición de excarcelación de uno de los asesinos en serie, sino el mayor, de este país. Recordemos; 82 asesinatos, miles de mutilados, heridos y familias rotas, condenado a más de 3000 años.

A tiempo se está para que esto no sea así y se tomen las medidas oportunas. Pero en sí, el que estos fulanos hagan este tipo de manifestaciones está en su ADN, lo que no es de recibo es que todo esto se permita y no se persiga ni condene por parte del Gobierno, es éste el que debe velar y garantizar el cuidado del honor y respeto de todas las víctimas del terror en particular y de los españoles en general, si no, todo el dolor y sufrimiento padecido, la entrega de tantas vidas en defensa de España, se convierte en NADA y eso es como volver a morir.

Si no recordamos porque murieron y sufrieron, permitiendo ahora estas actuaciones de los etarras, todo fue en vano.

De esto sí hago responsable al Gobierno, en particular a Marlaska, sin duda la persona que más me ha defraudado en la vida; le conocí en su despacho como Juez de la Audiencia Nacional; en la despedida, me prometió que seguiría en la lucha sin tregua contra los malos. Chiquito fraude de persona, a la vista de sus actuaciones como ministro. Todo vale por un buen asiento.

Parot es el “gudari llorica” poco de gudari y mucho de llorica. Cuando lo trasladaron a Madrid después de su detención en Sevilla, lloraba tanto y tan desconsolado que el director de la prisión Fernando Alonso, pensaba que se iba a suicidar. Auténtico “gudari”, a las pocas horas de su detención, delató a todos sus colegas franceses, entre ellos a su hermano Jean. Contento debe de estar, sigue en prisión en Francia.

Este fulano sigue en prisión en España, no pudo beneficiarse de la ley derogada que lleva su nombre. Parot, quizás para rehabilitarse después de su “kantada”, escribió una carta a la dirección de la banda, pidiendo más atentados contra instituciones del estado, entre ellas el Tribunal Supremo. La carta fue interceptada y, como consecuencia de ello, le cayeron 11 años más.

También pudo ser, es un suponer, que la dirección de la banda se dejara intervenir esa carta en pago a la “kantada”, castigándolo unos años más entre rejas. Que los disfrute. Debería salir en 2030.

Si esta marcha de septiembre en su honor se permite, será otra humillación y una vejación más para con las víctimas y para todos los españoles, y para conmigo pues es quien ejecutó a mi padre. No puedo entender cómo se pueden tolerar desde las instituciones este tipo de homenajes a asesinos múltiples.

Guillermo Tevar Sanz. Hijo del Teniente Coronel Guillermo Tevar asesinado por ETA.