Ayuso llega a Valencia dispuesta a dar un mensaje de “unidad”

Expectación a la entrada del Auditorio de las Ciencias y las Artes de Valencia por la llegada de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo rodeada de aplausos, con gritos de “guapa, guapa”, “es un hito de España” y en ese momento, comenzaron a repicar las campanas de la iglesia de enfrente. Fue la última en llegar después de que lo hicieran el resto de barones del partido.

Muy claramente, Ayuso aseguró que iba a dar un mensaje de unidad. “Sí, lo daré”, aseguraba a los periodistas que se congregaban a las puertas del cónclave.

El PP pretende mostrar que el partido está preparado para “ser alternativa” al gobierno de Pedro Sánchez y todos los barones han coincidido en que van a mostrar un mensaje unitario de partido en torno al único líder posible para llegar a La Moncloa: Pablo Casado.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado de que para ser alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez necesitan lanzar a los ciudadanos un mensaje de estabilidad, gestión de “compromiso de lealtad”. “Unidos vamos a ganar en las urnas y ése es el objetivo de Isabel Díaz Ayuso”, ha proclamado tras preguntarle si consideraba que la presidenta madrileña podría ensombrecer ese liderazgo el presidente del PP. “Evidentemente que no, pero no es una creencia, es un hecho. Todos los presidentes autonómicos hemos venido aquí para apoyar al presidente de nuestro partido. Nuestro partido es un partido leal, no es un partido de codazos ni es un partido de zancadillas, eso se lo dejamos a otros”, ha proclamado.

En este sentido, el presidente de la Xunta ha subrayado que el PP es un partido “reformista” que sabe “perfectamente que para ser alternativa de gobierno necesita mandar un mensaje de estabilidad, un mensaje de gestión y un mensaje de compromiso de lealtad”.

En la misma línea se mostró el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. “Nosotros llegamos más lejos siempre unidos” y aseguró que el PP “es un partido unido, y todos venimos a meter el hombro” con el objetivo de empezar a hacer una nueva política que ponga al partido en el futuro. “Pablo es una referencia de nuestro proyecto político y cada uno, con nuestras singularidades aportamos”, apuntó cuando se le preguntó por la presidenta madrileña.

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha negado que la presencia de Ayuso fuera a “ensombrecer” el cierre de la Convención Nacional del PP porque, según ha proclamado, “es uno de los grandísimos activos del partido”. Almeida ha puntualizado que todos “están deseando” estar con Ayuso en este congreso nacional. Así, ante la polémica tras su viaje a Estados Unidos esta misma semana, Almeida ha puesto en valor que los participantes de este cierre de la Convención “se van a alegrar de coincidir con Ayuso para que sea ese empujón definitivo para el cambio de Gobierno”. “Es uno de los grandes activos como ya lo demostró en las elecciones del pasado 4 de mayo, donde su victoria fue producto de las políticas que supo poner en marcha y creo que todos estamos deseando estar con ella”.