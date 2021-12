Podemos se une a ERC y amenaza al Gobierno con no apoyar la ley audiovisual

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros la Ley Audiovisual que prevé proteger las tres lenguas cooficiales en España. Pero el camino para que cuente con el aval de sus socios parlamentarios se alejó ayer tras el aviso de ERC, que se mostró contrario a los planteamientos de la norma.

A la presión de ERC, que amenaza incluso con torpedear los Presupuestos Generales del Estado en su trámite final en el Senado, se suma ahora Unidas Podemos, su socio de Gobierno en la coalición. Unidas Podemos se confiesa molesto con la parte socialista en el Ejecutivo y denuncia que se encuentra, por ahora, más cerca de votar en contra de la ley audiovisual, que excluye la obligación de cumplir la cuota del 6 por ciento de contenidos en las lenguas cooficiales a plataformas internacionales.

Según el partido morado, el PSOE no ha negociado con ellos la norma y ha optado por tratarla con “un partido de la oposición -en referencia a ERC-” en lugar de hacerlo con Unidas Podemos, según la versión ofrecida esta misma mañana por el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens. Según el portavoz, su espacio confederal “no ha participado en la redacción de esta ley”, aunque no ha concretad sí esa conversación sí la ha llevado a cabo alguno de los ministros morados.

Desde el Gobierno se justifica que la norma “adapta el marco a la realidad” y “protege” las lenguas cooficiales. Recuerdan, además, que era parte de su compromiso de Gobierno. “Somos un Gobierno comprometido”, repiten, sin entrar a valorar, de momento las críticas de sus socios en Moncloa y en el Parlamento.

Unidas Podemos traslada así su malestar y pide públicamente empezar a negociar con el PSOE la ley audiovisual. Desde el grupo parlamentario explican que cuentan con más propuestas a parte de la exigencia de una cuota para las lenguas cooficiales en las plataformas. “Lo que tiene que hacer el PSOE es también negociar con nosotros esa ley porque estamos más cerca del no que del sí. No han querido negociar”, ha insistido Asens en declaraciones a los periodistas en el Congreso. El grupo parlamentario acudirá ahora a la fase de enmiendas para tratar de sacar adelante sus iniciativas. Los morados reclaman, por ejemplo, un organismo independiente de supervisión del sector audiovisual o que los informativos no puedan externalizarse.