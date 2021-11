ERC vuelve a poner en riesgo los Presupuestos

Los republicanos amenazan con torpedear los Presupuestos Generales del Estado en su trámite final en su tránsito en el Senado. El aval final dependerá entonces de la negociación final de la Ley de Audiovisuales que ha aprobado el Consejo de Ministros y que preveía contar con el voto a favor de los republicanos. Esta negociación fue una de las más importantes hace unas semanas para que el Ejecutivo consiguiera el “sí” de ERC a las Cuentas Públicas.

«ERC no solo no apoyaría este proyecto de Ley sino que todos los escenarios están abiertos, también en el Senado con los PGE», ha avisado hace unos minutos el portavoz Gabriel Rufián. Los republicanos denuncian “trampas del PSOE” para no cumplir el acuerdo previo para que se proteja la producción en las tres lenguas cooficiales en todas las plataformas.

El portavoz republicano, en un tono visiblemente molesto, ha avisado de que “no es inteligente” que el Gobierno “les toque las narices” en este asunto y ha avisado directamente que ello puede tener réplicas no solo en la tramitación de los Presupuestos Generales en la Cámara Alta, sino que también puede hacer peligrar la estabilidad del Ejecutivo en el Congreso. «Si esta ley no se pacta con ERC, quedará afectada la mayoría que permite sacar adelante leyes» en el Congreso. Una advertencia clara al Gobierno para tratar de cambiar la Ley de Audiovisuales y que pone en solfa la débil mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez. “Le conviene cumplir con esa mayoría”, ha razonado Rufián.

Desde el Gobierno, sin embargo, defienden la medida aprobada por el Consejo de Ministros. “Hemos logrado un buen equilibrio entre el impulso a la producción nacional, la emisión en lenguas cooficiales y la atracción de talento”, ha defendido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.