Podemos desdeña el “sí” de Cs a la reforma laboral: " Mas que apuntalar la reforma quieren destruir el bloque de investidura”

Unidas Podemos sigue focalizando todos sus esfuerzos para tratar de aprobar la reforma laboral con los votos de la mayoría de la investidura, es decir, con ERC, Bildu y PNV. Las conversaciones para la misma las dirige el ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y lo hace de manera cauta y en silencio, sin desvelar los contactos que se están manteniendo para ello. Desde el partido no dan tampoco ninguna señal sobre el resultado de las conversaciones, y solo aseguran que el ambiente es “cordial”, a pesar de que la pasada semana el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se expresara en términos muy contundentes contra la vicepresidenta y sobre la negociación en ciernes.

Ahora, tras conocer la predisposición de Ciudadanos a apoyar con sus votos la reforma laboral para que salga adelante la próxima semana en el Congreso de los Diputados, la reacción del partido morado ha sido la de desdeñar este posible apoyo y tratar de desarmarlo. A juicio del partido, los votos naranjas no se deben a “intenciones honestas” y “más que apuntalar la reforma laboral, quieren destruir el bloque de la investidura”, en palabras del presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. Para el partido, si Ciudadanos quiere arropar la medida, sin conseguir nada a cambio, no tendrán problema, pero el partido ha advertido que sí Cs da su apoyo, PNV no lo hará.

“No creemos en la geometría variable. Seguimos apostando por el bloque de la investidura”, ha asegurado el partido morado, que asegura que la vía naranja es “incompatible” con el Gobierno, además, ha recordado, “no dan los números”. “Con Ciudadanos solo no es suficiente. Haría falta los votos del PNV, y si está Cs, no está PNV”.

Así, Podemos vuelve a apelar a la vía de los socios de la investidura para aprobar la reforma laboral. En este sentido ha pedido a ERC que “escuche a los sindicatos” con la reforma laboral y recuerda que todavía queda agenda legislativa para el resto de la legislatura. Para los morados no hay otra alternativa viable para terminar la legislatura. Y por ello ha advertido que la mayoría progresista puede ser como un “jarrón chino”, que una vez roto “pueden recomponerse las piezas” pero es “difícil” recuperar la confianza.