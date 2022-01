Unidas Podemos teme que el PSOE se “eche atrás” en los “aspectos más ambiciosos” de la ley de Vivienda ante el varapalo del CGPJ

Unidas Podemos trabaja con el objetivo de que el anteproyecto de la ley de Vivienda no sea reformada en el seno del Gobierno tras el informe emitido ayer por el Consejo General del Poder Judicial que cuestiona la normativa por invadir competencias autonómicas y considera que las medidas para controlar el precio de los alquileres “tienen un alcance limitado” y un “farragoso contenido”.

Ayer, desde el partido morado criticaron el informe del órgano judicial por llegar “tarde”, procedente de un “órgano con mandato caducado” y por entender que el CGPJ se “extralimita en sus funciones” y “lidera la reacción antidemocrática al Gobierno”. Desde el espacio confederal se mostraron cautos ante las consecuencias que podría tener el informe, y aunque recordaron que se trataba de un informe consultivo pero no vinculante, no escondieron su temor a que el socio mayoritario de la coalición pudiese cambiar algunos de los aspectos censurados por el CGPJ. Si bien desde el Gobierno se comprometieron a tramitar la normativa y prefirieron no valorar el informe.

Desde el ministerio de Derechos Sociales dirigido por la ministra Ione Belarra, también muestran su preocupación ante la posibilidad de que su socio de Gobierno “pueda echarse atrás en los aspectos más ambiciosos de la Ley de Vivienda ante un previsiblemente duro informe del Consejo General del Poder judicial”, según destacan fuentes del ministerio que inciden en la “situación excepcional de un CGPJ que tiene el mandato caducado desde hace tres años” y que, según el ministerio, “solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, no correspondiéndole en ningún caso evaluar la constitucionalidad de la norma”, critican.

Es por ello que el departamento de Asuntos Sociales arranca hoy una nueva ronda de contactos con las organizaciones y movimientos sociales que defienden el derecho a una vivienda digna. El departamento ministerial tiene por objeto con esta ronda mostrar a la sociedad la “urgencia de la ley de vivienda”, así como el “amplio respaldo” con el que contaría un texto “verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional”. Esta agenda, que comenzará hoy, incluirá a la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC y los sindicatos CCOO y UGT, entre otros, según explican desde el ministerio.

