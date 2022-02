Héctor Gómez: «El escándalo orgánico del PP envía una mala señal a la ciudadanía»

El impulso político que Pedro Sánchez quiso dar al PSOE le catapultó a la Portavocía del Congreso. La oferta llegó en un descanso estival interrumpido por la crisis de Afganistán y desde entonces su vida ha dado un vuelco: 70 entrevistas, 20 ruedas de prensa... «Esta semana ha bajado un poco el nivel», reconoce con cierto alivio cuando nos recibe en su despacho de la Carrera de San Jerónimo. No extraña el anonimato, solo echa de menos el deporte y «su clima», el de Tenerife, ahora que se ha instalado en la capital seis días a la semana.

En el PP ha estallado la guerra total...

El PP no ha cambiado, sigue siendo el de siempre. Pensábamos que la oposición les serviría para regenerarse y no dar los espectáculos que están dando. Ahora, esa supuesta trama en el ámbito orgánico. Somos conocedores de cómo salió el PP del Gobierno, con una sentencia de la Audiencia Nacional por una corrupción instalada en la propia organización y vemos que esas prácticas siguen. El principal partido de la oposición no está a la altura de lo que demanda el país. Genera inestabilidad, no solo en su partido, sino también en las instituciones. Mala señal está trasladando a la ciudadanía con este tipo de prácticas. Si Casado era conocedor de algún tipo de práctica irregular, tendría que haberlo puesto en conocimiento judicial y, a partir de ahí, tomar decisiones. La situación del PP ahora mismo es muy preocupante y no ofrece prestaciones como alternativa de Gobierno. No está a la altura de lo que hoy en España se demanda.

¿Debilita esto la posición de Casado para negociar con el Gobierno la renovación del CGPJ?

Es muy difícil saber cuándo el PP puede dar respuesta al cumplimiento de la Constitución, cuando no lo ha hecho en los últimos tres años. Pablo Casado ha actuado con absoluta irresponsabilidad, incumpliendo un mandato constitucional. Ve una oportunidad aferrándose al no cumplimiento de la Constitución para hacer oposición, algo inexplicable, impropio de un líder de la oposición. Piensa que esta también es una forma de atacar al Gobierno de Sánchez, cuando en realidad está perjudicando a España. El país necesita estabilidad y parece que lo que prioriza es el deterioro de la imagen en el exterior. Es muy preocupante, porque esa deriva kamikaze del líder de la oposición hace daño a España.

El PSOE ha registrado cuatro derrotas en las cinco elecciones a las que se ha presentado en esta legislatura. ¿No están rentabilizando el Gobierno?

El PSOE está dando respuesta y actuando, priorizando a la ciudadanía. Estamos en el ecuador de la legislatura, tenemos mucho camino por recorrer y estamos muy confiados en que la labor del Gobierno no está en tacticismos políticos. El PSOE, donde gobierna, a pesar de las dificultades sobrevenidas, da estabilidad a las instituciones. El PP, no. Se encuentran en una encrucijada, precisamente por la necesidad de Casado de afianzar su liderazgo interno. Estamos viviendo un escándalo orgánico del PP que envía una mala señala la ciudadanía.

El PSOE alerta contra el riesgo que supone Vox en los gobiernos. Pudiendo cortarles el paso, ¿por qué no hacen nada?

En política los tiempos son muy importantes. Quien no ofrece estabilidad a las instituciones es el PP, que decide convocar unas elecciones para lograr una amplia mayoría que no tiene. Los acuerdos del PP con Vox no son nuevos, los tienen por todo el territorio nacional. El PSOE advierte de la peligrosidad de establecer acuerdos con aquellas formaciones que no creen en el estado de las autonomías o en la defensa de la lucha contra la violencia de género o la igualdad. El PP de hoy no ofrece las prestaciones para la gobernar en las instituciones públicas.

¿Hay debate en el PSOE sobre una abstención a Mañueco?

El PSOE está donde la ciudadanía le ha ubicado. A quien le corresponde iniciar ronda de contactos es al PP y le toca decidir si quiere romper los acuerdos que tiene en diferentes puntos del territorio con Vox o va a mantener una posición de sentido de Estado.

¿Qué ve más cerca: un gobierno PP-Vox o una repetición electoral en Castilla y León?

Es muy pronto para hablar de repetición electoral, se tendrán que dar las rondas de contactos. El recorrido del PP nos lleva a pensar que acordará con Vox, porque así lo han hecho donde han podido llegar a acuerdos. Vemos como Vox está comiéndole el espacio al PP de manera continua por la inestabilidad del PP en España.

A la vista del resultado electoral, ¿su campaña de miedo a Vox ha movilizado a la izquierda?

El PSOE está volcado en la ciudadanía, no en una estrategia de acoso y derribo a otros partidos o en tácticas políticas. Somos conscientes de la peligrosidad que representan determinadas formaciones como Vox y hoy también el PP para la estabilidad de las instituciones, como se está demostrando con las prácticas de Génova y de la Comunidad de Madrid. Queremos dignificar las instituciones, con transparencia y limpieza. El PP ha decidido apoyarse en Vox para dar gobernabilidad y estabilidad a las instituciones. La senda abierta por el PP ya está decidida. Unos lo plantean con mayores reparos o con menos complejos. Casado comienza a sentirse muy presionado por el crecimiento de Vox y compite directamente con su liderazgo como líder de la derecha de este país. Esa preocupación le lleva a mantener constantemente una actitud dubitativa.

¿Por qué no convocan la «mesa de diálogo» con Cataluña?

Ha quedado clara la voluntad del presidente del Gobierno, demostró su compromiso asistiendo directamente y participando directamente junto a diferentes ministros en esa mesa. Los resultados de la desescalada en Cataluña son positivos. Esa mesa se va a celebrar y va a tener contenido cuando se den las condiciones.

¿Cuáles son esas condiciones?

Hemos vivido una etapa sinuosa con hitos en el calendario que han impedido que se desarrollase con anterioridad, pero se celebrará normalmente porque esa siempre ha sido la voluntad del Gobierno y en este caso del presidente.

¿Podría ser en marzo?

Los tiempos se acordarán y se celebrará el encuentro con absoluta normalidad, como se ha hecho en el pasado. La única y la mejor vía es la de dialogar.

¿La ausencia de Pere Aragonès en la Conferencia de Presidentes es un toque de atención?

No hacemos esa lectura. Entendemos que las conferencias de presidentes son muy importantes y la cogobernanza ha dado buenos resultados en el ámbito sanitario o en la gestión de los fondos europeos. Confiamos en que la Generalitat participe activamente en esta dinámica de cogobernanza, porque es el mejor instrumento para hacer frente a los numerosos desafíos que tenemos desde lo público.

Podemos ha presentado su propia reforma fiscal, chocan por los tramos de autónomos, por la ley de Familias... ¿el ciclo electoral amenaza la paz interna del Gobierno de coalición?

Contamos con una aritmética que está muy clara, que nos obliga a estar constantemente dialogando y buscando soluciones. En eso hemos estado estos dos años y vamos a emplearnos los próximos dos años. Apelo a la responsabilidad de los grupos que conformamos este gobierno para agotar la legislatura y dar estabilidad una vez por todas a nuestro país, llevando a cabo un gobierno de cuatro años.

En esa «aritmética muy clara» falta un voto. ¿Se puede permitir la coalición mantener vacante el escaño de Alberto Rodríguez?

Efectivamente, no contamos con una coalición que ofrezca en el Congreso una mayoría. Sin embargo, pleno tras pleno aprobamos todos los puntos que se elevan a la Cámara, por lo tanto, la consecución del objetivo es palpable y notoria. Cubrir ese escaño es una cuestión que le corresponde a Podemos resolver y están en ese proceso. Nosotros deseamos contar con los escaños con los que nos ha dotado la ciudadanía, es evidente.

El precio de la vida no para de subir, mientras el Gobierno promete una recuperación justa. ¿Les preocupa que no se perciba por parte de la ciudadanía?

El Gobierno está haciendo todo lo que está al alcance de su mano para que la recuperación se dé lo antes posible. El Banco Central Europeo habla de una inflación con carácter coyuntural y, desde los datos que maneja el ministerio de Economía, se está trabajando. Confiamos en que la apertura de la movilidad del sector turístico y comercial nos ayude a acelerar la recuperación en los próximos meses, principalmente en el segundo semestre de 2022.

Estas semanas ha habido acusaciones muy gruesas de «pucherazo» y «prevaricación» a la Presidencia del Congreso por parte del PP ¿Les preocupa la deslegitimación de las instituciones?

La derecha de este país está deslegitimando las instituciones. Hay que poner fin a esta deriva de confrontación. La presidenta del Congreso dio las explicaciones oportunas. No puede ser que cuando a la derecha no le gusta el resultado de una votación o cualquier iniciativa que se lleva, actúen con agresiones verbales permanentes en el hemiciclo o poniendo en tela de juicio la actuación de la presidenta del Congreso. Si no respetamos las instituciones, no estamos respetando la voluntad de la ciudadanía. Y si no respetamos la voluntad de la ciudadanía no estamos de acuerdo con la democracia. Es una delgada línea roja que el PP está amenazando con sobrepasar. Y no lo vamos a permitir, ni al PP ni a Vox.