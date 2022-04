Feijóo traslada al Rey su “perplejidad” por el cambio sobre el Sáhara

Después de que Alberto Núñez Feijóo fuera elegido presidente del PP y nuevo jefe de la oposición en el Congreso Nacional que celebró el partido en Sevilla, el Rey Don Felipe le ha recibido hoy en audiencia en el Palacio de la Zarzuela.

Tras el encuentro, Feijóo compareció ante los medios de comunicación y trasladó la gratitud que le había manifestado al Rey por la “prontitud” que había tenido en recibirle. Le dio a conocer el “respeto” que se siente en el Partido Popular por la Monarquía constitucional, algo que, dijo, forma parte del ADN del partido. Tampoco ocultó “el respeto” que siente por Don Felipe, por lo que tildó la reunión de “entrañable” y “cordial”. En este encuentro, Feijóo aseguró que el Rey le había trasladado una serie de cosas para “ponerme al día” al tiempo que Feijóo le ha puesto también al día de sus planteamientos.

“Para mí es un honor despachar con el Rey, lo haré cuantas veces me lo solicité y le he comunicado que tendrá en el PP un aliado, no por tacticismos, ni por modas, sino por convicción. Defender la democracia y España es defender la monarquía constitucional”. Feijóo le trasladó que España y el PP “son dos realidades coincidentes, de manera que nuestro partido está al servicio de la constitución” por lo que le garantizó que “seguiremos defendiendo la monarquía constitucional” y que en él encontrará “un aliado” para la defensa de la misma. “Estamos convencidos de que, a pesar de todas las circunstancias es el mejor sistema que puede tener España y también dentro de la UE”.

Agradezco a Su Majestad el Rey que me haya recibido tras asumir la presidencia de @populares. Le he trasladado que estamos al servicio de España, con una política responsable y de Estado.@CasaReal va a tener en el PP un aliado, por convicción, en las Cortes y ante la sociedad pic.twitter.com/0g0BwQlcdi — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) April 6, 2022

En la que es la primera audiencia del nuevo líder del PP hubo dos temas sobre la mesa: la crisis económica y la política exterior. Sobre este segundo punto, Feijóo comunicó al Rey la preocupación del PP por la nueva posición de España con el Sáhara y la “perplejidad de los bandazos e improvisaciones” del Gobierno. También la sorpresa que supuso para él la entrada del Frente Polisario en nuestro país, la carta improvisada y desconocida al Reino de Marruecos o la comunicación que se conoció por parte del Monarca alauí”.

Exigirá a Sánchez la bajada de impuestos

Feijóo ha trasladado también al Monarca la posición del PP en relación al “plan de choque” del Gobierno una vez aprobadas por el Consejo de Ministros y le trasladó que presentará mañana a Sánchez una propuesta concreta para facilitar que las familias lleguen a fin de mes. “Necesitamos inyectar todos los meses a las familias más dinero para hacer frente a la inflación”. Si la recaudación de la hacienda pública se ha incrementado en los dos primeros meses 7.500 millones de euros, considera que “una parte muy importante se tiene que devolver a las familias”. “Tenemos clarísimo que servimos a España ayudando así a las familias”.

Sin embargo, sobre el contenido de dicha reunión el líder del PP aseguró: “Lo desconozco e ignoro los temas a tratar”. Eso sí, de cara a esta cita, Feijóo exigirá al presidente del Gobierno una bajada del IRPF para devolver liquidez a las familias y afrontar la inflación del 9,8%. Así, en cuanto a la posibilidad de que el Gobierno le confirme su negativa a bajar los impuestos, Feijóo no tendrá reparos en decir que Sánchez está “incumpliendo” la declaración de la isla de La Palma que firmó con los presidentes autonómicos en el marco de la Conferencia de Presidentes.

Sobre el resto de temas evitó comentarlos al considerar que no afectaban directamente a los españoles. Preguntado sobre la vuelta del Rey Juan Carlos I, Feijóo indicó que, considerando que los asuntos que tenía con la justicia «están aclarados, está en su derecho de venir cuando considere. “¿Cuando debe hacerlo? Lo desconozco». Y añadió: “El Estado de derecho ha funcionado, se ha actuado con independencia por parte del ámbito jurisdiccional y me alegro por el resultado, por el procedimiento y por el hecho de que podamos comprobar que las cosas se han llevado con rigor. Además, reiteró: el resultado a mí me alegra. Un resultado distinto sería muy malo para nuestro país”.