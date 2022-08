LA RAZÓN pregunta a los españoles: ¿Cree que se liga más en verano que en el resto del año?

Los españoles lo tienen claro: el verano es la estación del año en la que es más se liga. Los días de ocio, el buen tiempo y las ganas de fiesta son la combinación perfecta para la atracción sexual, aunque los amores surgidos en este contexto sean, en muchos casos, efímeros y se terminen con el fin de las vacaciones.

La encuesta de NC Report sobre los hábitos de los españoles durante el mes de agosto, revela que el 56,6 por ciento de los españoles cree que se liga más en verano que en el resto del año. Los que no están de acuerdo suponen un 20,3% pero hay que destacar que son más los que no tienen claro si se liga más o menos. Y es que un 23,1% ha respondido que no sabe o no contesta.

Como era de esperar, la mayoría (75,7%, ) de los encuestados menores de 34 años considera que el verano es el mejor momento para seducir y ser seducido. Sin embargo, esta tesis pierde adeptos a medida que aumenta la edad de los entrevistados. Así, el 58,6 de los españoles de entre 35 y 54 años está de acuerdo con esa afirmación frente el 44,7% de los mayores de 55 años. Además, son éstos lo que más dudan de si las vacaciones es el mejor momento para encontrar pareja: un 32 por ciento.

Por otra parte, el 61,7% de los hombres considera que el estío el momento idóneo para encontrar “la media naranja” frente al 51,9% de las mujeres.

Al realizar una segmentación por electorado, las respuestas de los votantes de los cuatro grandes son similares. Encabezan la clasificación de “ligones” veraniegos los afines a Vox, con un 68,4%, seguidos de los del PP, con un 60,7%. Mientras, los de PSOE y Podemos casi empatan con un 57,9 y 56,5%.

Además de a encontrar pareja, a los españoles les gusta dedicar sus vacaciones a descansar y hacer turismo. Según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el 45,9 por ciento de los preguntados considera que la combinación de viajar y relajarse es el plan perfecto para los días de asueto. Sin embargo, un 39,5% entiende las vacaciones como el momento para dedicarse simplemente a no hacer nada. Mientras que el 12,7% es más activo y relaciona las vacaciones exclusivamente con hacer turismo.