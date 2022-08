Carlos Lesmes: de su aspiración al tribunal de garantía a su discurso número nueve

Cuando el próximo 7 de septiembre el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, entre en el Palacio de las Salesas repetirá el mismo protocolo que ha venido haciendo los últimos nueve años de mandato. Noveno discurso ante el Rey Felipe VI para abrir un nuevo año judicial y uno más con el mandato caducado. Lo previsible es que entre sus palabras haga referencia a la anomalía que supone que los partidos políticos no se pongan de acuerdo para relevarlo del cargo como marca la Constitución. Fuentes cercanas al presidente explican que entre sus aspiraciones está acudir al Tribunal Constitucional (TC) y hablan de una fecha clave: marzo de 2023.

La renovación sobre el tercio del TC que, si hay pacto en el CGPJ, saldrá adelante este mes de septiembre reordenará los equilibrios con siete magistrados progresistas y cuatro conservadores. Pero las sillas del TC son doce. La vacante que dejó el magistrado Alfredo Montoya el pasado mes de julio cuando renunció a su plaza no está prevista que se cubra, al menos de momento.

Montoya sufrió hace justo un año un ictus que lo ha mantenido alejado de sus funciones desde entonces. Finalmente hace unas semanas renunció y el actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano aceptó el cese. Como marca la Ley su plaza toca nombrarla al Senado (las renovaciones por tercios corresponden al Congreso, al Senado, al Gobierno y al CGPJ) y no hay en el horizonte visos de acuerdo. Las fuentes consultadas explican que aunque el candidato debería ser conservador siguiendo la estela de Montoya, dado que el PP ya va a perder su mayoría no es prioridad para ellos tener un voto más. Si se nombrara ahora a un candidato, éste solo podría estar el tiempo restante que le quedaba a Montoya por cumplir. Él fue designado en marzo de 2017 y, por tanto, le tocaría salir en 2026 y, en este sentido, las fuentes consultadas explican que no es muy suculento para los candidatos pertenecer un tiempo tan corto al TC.

Sin embargo, si la espera se prolonga hasta marzo el escenario cambiaría. Las reglas de funcionamiento interno sobre vencimientos de plazos del alto tribunal señalan que si el magistrado entrante tiene menos de tres años por delante (algo que sucedería a partir de marzo de 2023 por restarse al año en el que se designó a Montoya) puede ser nuevamente propuesto y nombrado para otros nueve años más que es el cómputo que, en principio, tienen todos.

Citadas fuentes aclaran que Lesmes nunca ha ocultado su interés por acudir a ese órgano, una vez ha pasado ya por el Supremo y la presidencia del CGPJ. Así que ser nombrado para un mandato largo puede ser una recompensa que tanto PP como PSOE quieran darle. El hecho de que el presidente vaya a dar ahora luz verde a los nuevos candidatos del TC como pide el Gobierno puede significar, aclaran estas fuentes, un paso adelante en sus aspiraciones de cara a ser designado para sustituir a Montoya como candidato de consenso entre ambos partidos en el Senado. Eso sí, para entonces debería darse también la ahora mismo imposible renovación del CGPJ.