Los vocales del CGPJ solo se ponen de acuerdo en renovar el TC por “una amplia mayoría”

La primera reunión de los cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargados de consensuar la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que debe elegir el órgano de gobierno de los jueces ha concluido, como era de esperar, sin la elección de ningún candidato.

Como informó LA RAZÓN, el bloque conservador ni siquiera tiene un nombre sobre la mesa después de la negativa de varios magistrados del Tribunal Supremo. El sector progresista sí cuenta con una lista de nueve candidatos que no obstante no se han debatido en esta primera toma de contacto -de apenas una hora y por videoconferencia- entre los vocales de uno y otro signo.

Una lista que, según ha informado posteriormente en una nota el bloque progresista, integran los magistrados José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Rafael Fernández Valverde, ángeles Huet, Jacobo López Barja, Pablo Lucas, Isabel Perelló, María Luisa Segoviano y Rosa María Viroles.

Los vocales designados para llevar el peso de la negociación se volverán a reunir el próximo miércoles, una semana después de que se cumpla el plazo legal de tres meses que fijó el Gobierno para que el Consejo llevase a cabo su selección.

Por parte de los vocales conservadores José Antonio Ballestero y Carmen Llombart se han trasladado a sus compañeros Álvaro Cuesta, Roser Bach y Rafael Mozo cinco propuestas que se centran en el procedimiento a seguir para la elección de los magistrados del TC. Pero según informan fuentes del sector conservador, solo se ha llegado a un acuerdo respecto a dos de ellas.

Al margen de la situación del Supremo

Los vocales están de acuerdo en que los nombramientos han de realizarse por “una amplia mayoría” (el Pleno del Consejo del pasado día 8 ya estableció que el quorum de votación en el Pleno es de 3/5 del número de miembros presentes) y que la selección de los candidatos se llevará a cabo previa “minuciosa evaluación” de sus currículos.

Los interlocutores también han coincidido en que preferentemente se seleccionarán entre magistrados del Tribunal Supremo, como así ha sucedido con anterioridad. Pero a partir de aquí comienzan las diferencias.

Los vocales conservadores pretendían que en la designación se valorase la repercusión de la designación en sus respectivos órganos jurisdiccionales. Es decir, qué consecuencias tiene para el tribunal en cuestión la pérdida de uno de sus miembros, dado que el CGPJ está imposibilitado por ley para hacer nombramientos desde marzo del pasado año.

El miércoles, nueva reunión

Particularmente preocupante es la situación del Tribunal Supremo, que acumula ya 14 vacantes que serán 20 a final de año e incluso 22 si finalmente los designados por el CGPJ son también magistrados del alto tribunal. De ahí que los vocales conservadores reclamen garantías de que esas vacantes se van a poder cubrir para no contribuir al roto que ha provocado en el TS la reforma impulsada por PSOE y Podemos (con la que intentaban forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018).

Otro de los puntos propuestos por el bloque conservador sobre el que no ha habido consenso ha sido, según esas mismas fuentes, la propuesta de no llevar al Pleno ningún nombramiento mientras ese consenso no se haya alcanzado “en el seno de los respectivos grupos”.

Antes de la próxima reunión del miércoles, el bloque progresista se ha comprometido a remitir una lista con sus nueve candidatos por orden alfabético, cuyos respectivos currículos se enviarán posteriormente.