«Una princesa preparada y adaptada a su tiempo»

La Princesa de Asturias cumple 17 años, una cifra especial porque será su último año de libertad antes de dedicarse de lleno a su actividad institucional. El hecho de que sus vacaciones de otoño en UWC Atlantic College de Gales coincidan con esta efeméride permite a la Heredera celebrarlo en España, previsiblemente con su familia en el ámbito privado. Tras varios días de intensa agenda institucional con motivo de los Premios Princesa de Asturias –con una indisposición incluida que impidió que acudiera a entregar el galardón al Pueblo Ejemplar–, Zarzuela no ha informado de ningún acto público para el día de hoy. De hecho, la agenda de los Reyes está vacía hasta el próximo miércoles. La celebración de su cumpleaños es una incógnita y no suele trascender. Si bien es cierto que en anteriores ocasiones se supo a posteriori que la Heredera disfrutó de una sencilla tarde de cine con su hermana pequeña y sus padres; los cuatro suelen acudir con asiduidad a las salas de cine para dejarse hipnotizar por el séptimo arte. A diferencia de otras casas reales europeas, en Zarzuela prefieren mantener la jornada en la intimidad, por lo que no está previsto que se difundan imágenes de la celebración de los 17 años de la Princesa de Asturias.

Noticias relacionadas Análisis. El juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias

La hija mayor de los Reyes abandona ya la adolescencia y en esta nueva vuelta al sol se sumergirá por completo en la edad pre adulta, con todas las consecuencias que ello conlleva para su actividad académica e institucional. LA RAZÓN analiza con varios expertos el futuro de Leonor y su encaje en la Institución.

Se trata de un año especial para la hija mayor de los Reyes, ya que es el último de su etapa escolar antes de comenzar la formación militar obligatoria como Heredera de la Corona y futuro mando supremo de las Fuerzas Armadas. En apenas un año, Leonor deberá instruirse con las Fuerzas Armadas, una relación que le llevará algún día a ser Capitán General de los tres Ejércitos cuando asuma la Corona. Su padre tenía 9 años cuando le cortaron el pelo al estilo militar y se puso el uniforme reglamentario para alistarse como soldado de honor en el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» Nº 1. Es en esta unidad donde tradicionalmente sientan plaza los Príncipes de Asturias como soldados del Ejército Español. Don Felipe lo hizo el día de las Fuerzas Armadas de 1977, un 29 de mayo, cuando tenía 9 años.

Jordi Canal, historiador y autor de «La Monarquía en el Siglo XXI» (Editorial Turner) explica que el rol militar está recogido en la Constitución Española por lo que «el Rey y la futura Reina tienen que pasar por un aprendizaje. Otra cosa –añade– es durante cuánto tiempo y de qué manera. «Es evidente que es necesario no solo unos mínimos si no una enseñanza. De ahí que su paso por las Academias militares sea indispensable». De repetirse el esquema que siguió el Príncipe Felipe, Leonor ingresará en la Academia General Militar de Zaragoza. Posteriormente cursará, con un plan de estudios adaptado a las necesidades de su cargo, el segundo curso completo de la Academia General. El tercer curso tendrá lugar en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), donde, tal y como hizo su padre, tendrá lugar el viaje en el buque escuela «Juan Sebastián Elcano». El cuarto y último curso llevará a Doña Leonor a tierras murcianas, donde se encuentra la Academia General del Aire de San Javier. Allí la Princesa de Asturias, deberá realizar los cursos que la convertirán en piloto del Ejército del Aire.

El plan de la futura Reina es estudiar Derecho. Se desconoce, por el momento, dónde cursará sus estudios si en España o en el extranjero. «Hay una preparación muy meticulosa en la que se está aprovechando la experiencia de la formación de su padre, pero adaptándola a otro momento histórico. Esa es una de las cosas que Felipe VI ha aprendido del pasado. La Monarquía debe estar adaptada a su tiempo y no perder de vista la evolución de la sociedad y el contacto con ella». Formación multidisciplinar, idiomas –incluidos los cooficiales que domina a la perfección–, contacto con la calle son para los expertos consultados las grandes cualidades de la hija mayor de los Reyes. «Es esa idea de ser una Princesa o Reina de su tiempo. Diría, sobre todo, muy preparada y adaptada a su tiempo. Lo de muy preparada se decía de su padre, pero además de estar muy preparada también hay que adaptarla a las novedades del siglo XXI», explica Jordi Canal.

Hace tan solo unos días, la Princesa Leonor volvió a sorprender con un discurso profesional ante un abarrotado auditorio. La experta en comunicación no verbal Valvanuz Sánchez de Amoraga asevera que «ha mostrado con los años una evolución admirable, es una persona responsable, autoexigente y con mucha fuerza de voluntad. Admira a su madre y se deja aconsejar en su imagen por la Reina». Los expertos, de hecho, coinciden en destacar el papel de Doña Letizia en su formación. «La Reina ha jugado un papel importante: tanto en la preparación de su actividad como en la expresión y manera de hablar y gesticular. Evidentemente, la experiencia de Doña Letizia en televisión se nota como también la obsesión de los dos por estudiar los dossier y trabajar duramente», continúa Jordi Canal.

Su cambio físico es evidente. «Ha dejado de ser una niña, para optar por una imagen más segura, se siente cómoda ante las cámaras y aunque no ha perdido su timidez, pesa más su responsabilidad», describe la experta en comunicación no verbal.

La última ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias dejó una anécdota. Al terminar su discurso volvió a ocupar su asiento, recibiendo la felicitación de su padre y un aplauso del público. La propia Leonor se ponía a aplaudirse también y el Rey no dudó en señalarle que ella no tenía que hacerlo. Al darse cuenta del error, Leonor pedía perdón y se reía, provocando la sonrisa también de su padre. «Se siente orgullosa de su posición y la lleva con sencillez. Posee una buena autoestima y cada año se siente más cómoda en los discursos», concluye la experta en comunicación no verbal.

Las bases para su reinado están en marcha y, que llegue al Trono depende, según el historiador Jordi Canal, de que «no se cometa un error de bulto». En su opinión, «la etapa de Felipe VI vuelve a colocar a la Monarquía en el centro y vuelve a ser vista, ya no como un problema sino como una solución».