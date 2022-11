Podemos apremia a Díaz que concrete ya su “partido”

La incertidumbre en la izquierda sigue alargándose. De cara a las próximas elecciones generales, las alianzas en este espacio son todavía una entelequia. Es decir, no hay nada concreto. Hasta hace pocos meses, en Podemos, principal partido en la izquierda, tenían claro que Yolanda Díaz sería su candidata, al calificarla como la “mejor candidata posible”. Ahora, estas energías se rebajan al no conocer todavía los planes de la vicepresidenta -si se presentará o no en las urnas-.

De cómo se encuentran en la actualidad las relaciones entre Podemos y Sumar, ha dado una fotografía clara este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien en una entrevista en TVE ha explicitado la situación: “Aún creemos que es posible un acuerdo de coalición con Sumar, y en ello vamos a estar cuando Yolanda termine de montar su partido”. Una afirmación que denota claramente cómo, en Podemos, ven posibles ahora, a un año de elecciones generales, todos los escenarios posibles. Llegar a un acuerdo de coalición con sumar, pero también la posibilidad de que no llegue ese acuerdo.

En el partido repiten la misma idea, que “aún” están a tiempo a llegar a un acuerdo con Díaz, pero, subrayan la necesidad de que ésta concrete su “partido”. Yolanda Díaz rehúsa hablar de esta fórmula, sino de un “movimiento ciudadano” que trasciende los partidos políticos. Así en la sede del partido apuntaron hoy claramente a este punto, a que Díaz “organice” Sumar. “Lo que falta es que Díaz no ha organizado su partido. Una vez que lo organice nos sentaremos a escucharla y creemos que hay tiempo para una coalición con Sumar”, ha afirmado el coportavoz estatal del partido morado, Pablo Fernández, en rueda de prensa.

Para el partido morado “todavía es posible” esta unidad entre Podemos y Díaz, pero para ello primero debe “organizar” Díaz Sumar, para después “escuchar” la propuesta de la vicepresidenta y negociar sobre ello. En Podemos se repite la idea de que el partido “siempre ha apostado por la unidad” y que lo seguirá haciendo. “Siempre hemos sido el partido que más ha tejido por articular espacios plurales y diversos, y seguimos en esa senda; lo que falta es que Yolanda Díaz todavía no ha terminado de organizar su partido, cuando finalice nos sentaremos a escucharla y estamos a tiempo de poder llegar a una coalición con Sumar”, ha especificado el portavoz.

En el partido se refleja un cambio de posición respecto a la futura alianza electoral, pues al reconocer que “aún hay tiempo” para llegar a este escenario, se deja la puerta abierta también a que esta posibilidad no llegue en su momento, y que Podemos y Díaz puedan acudir por separado a las urnas. Dirigentes del partido ya habían rebajado previamente el entusiasmo de la candidatura de Díaz, asegurando que es ella quien debe “decidir si quiere ser candidata”. Es decir, pasando la pelota de la responsabilidad a la vicepresidenta.

No obstante, es un escenario que el partido prefiere no ahondar en público, y mantienen la mano a la vicepresidenta, pero la piden que acelere sus tiempos. El proceso de escucha de la vicepresidenta se vio parado en varias ocasiones, a causa de la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas y Díaz va exportando sumar a todas las comunidades, con actos casi semanales. Pero para los morados, el plazo que se prevé de culminación del proyecto de escucha, -el mes de febrero- inquieta, debido a la futura negociación y posibles fricciones para llegar a acuerdos de unidad.

Y es que en el espacio confederal se habla de la indefinición del proyecto de Díaz, al no conocer todavía su hoja de ruta, ni siquiera si ésta se presentará o no como candidata. Es por eso que fuentes de la confluencia remarcan esa necesidad de concreción.

Fue en la “uni de Otoño” de Podemos, donde el partido hizo un repliegue interno, con el fin de marcar su hoja de ruta y mandar mensajes claros a Díaz. “Podemos debe ser respetado”, fue el clamor por parte del exlíder Pablo Iglesias y el cofundador del partido Juan Carlos Monedero, con el fin de ser “actor determinante” en Sumar.