Sánchez, a Feijóo: “Ha conseguido todo un hito, enmudecer a las Cortes Generales”

En medio de la tensión creciente que ha provocado la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria del Gobierno para la renovación exprés del tribunal de garantías, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se han enfrentado a su cuarto cara a cara en el Senado. El último del año.

Feijóo reprochó a Sánchez que siga legislando “al dictado de sus socios” algo por lo que, recordó, ya le había interpelado en los últimos encuentros dialécticos en el Senado, pero “no me respondió”. “Esperaba que me diera la razón, pero no tan rápido”, le espetó. “¿Cuál será la última cesión y el último incumplimiento de sus promesas?”. Mientras Esquerra Republicana ha pedido una consulta y algún miembro del PSOE ha dicho que “le parece legítima”, preguntó a Sánchez si “¿tiene ya fecha para celebrarla?” “¿Se va a pasar alguna vez al constitucionalismo?”

Feijóo constató que “todos los que cuestionan al presidente del Gobierno “ponemos en riesgo la democracia” y pidió a Sánchez que deje de provocar y descalificar al Tribunal Constitucional. “Déjelo ya”. “Nadie ha cuestionado la legitimidad de su victoria electoral, en absoluto. Quien cuestiona la legitimidad de lo que hace y dice es usted mismo”. Asimismo, le afeó que haya “pisado el acelerador de la degradación institucional” e insistió en tildar al Ejecutivo como un “Gobierno en llamas y no se puede permitir reducir a cenizas la arquitectura que ha costado 40 años mantener”. “Es verdad, van a por todas... pero a por todas las instituciones”. También, advirtió de que “eliminar el delito de sedición no mejora la integridad territorial, ni rebajar la malversación mejora la corrupción”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo tras su intervención en el Senado. FOTO: Kiko Huesca EFE

Ante la tranquilidad de Sánchez, Feijóo le recordó que no se crea que todos los votantes del PSOE le van a seguir. Eso sí, “los de la calle no le seguirán porque ya no le creen” y destacó las diferencias que hay entre ambos: “Usted quiere satisfacer a sus socios, yo quiero que se cumplan las leyes. Usted quiere la sumisión de los poderes del estado y yo quiero la democracia plena en mi país. Si quiere volver a lo que prometió nos vamos a encontrar”. Destacó que, en las últimas elecciones Sánchez prometió “lo mismo en lo que yo creo”: tipificar el referéndum ilegal, no indultar a los condenados del procés o que los jueces elijan a los jueces.

El líder de los populares volvió a pedir elecciones anticipadas y a tender la mano al presidente del Gobierno para “que el Parlamento hable de verdad”, es decir; “que hable toda España”. De nuevo, le tendió la mano y pidió a Sánchez que “recapacite” y vuelva a la Constitución y se ofreció incluso a guiarlo. “Estoy aquí para ello”. También criticó que el PSOE dé clases de Derecho Constitucional “después de lo que ha hecho”. “Estoy aquí con la mano tendida” insistió, recordando que es la mano de “el partido constitucionalista. Vuelva usted. El señor Sánchez Pérez Castejón no votaría al Pedro Sánchez de hoy”.

Sánchez, contra los “poderes cada vez menos ocultos”

El presidente del Gobierno se siente cómodo en los “cara a cara” contra el líder de la oposición. Y se nota. Pedro Sánchez desplegó un tono displicente y guasón, que compatibilizó con la máxima contundencia, haciendo un balance crítico de los nueve meses de Núñez Feijóo en política nacional. “Ha conseguido todo un hito, enmudecer a las Cortes Generales”, señaló. El jefe del Ejecutivo se revolvió contra la enumeración de compromisos incumplidos que relató el líder popular, echándole en cara que los dos referéndums que se produjeron en España, así como la declaración unilateral de independencia, se celebraron bajo el mandato del PP.

Sánchez endosó a Feijóo la decisión del TC de suspender las enmiendas que preveían la renovación exprés del tribunal de garantías. “Sucede que los poderes que le acompañan, arropan y le dirigen a usted y a su partido, esos poderes cada vez menos ocultos han conseguido un hito: quitar las competencias que los ciudadanos le habían conferido a las Cortes Generales”, señaló, para apuntar inmediatamente que “El Parlamento hablará alto y claro”.

El presidente criticó la “particular” forma de interpretar la Constitución del PP. “Para ustedes hay buenos españoles, que son los que votan al PP; el resto, somos la antiEspaña. En la Constitución, los mandatos son de cuatro años, de cuatro años cuando gana el PP, claro, porque cuando pierde, piden elecciones anticipadas desde el día siguiente. La Constitución prevé un mandato de los vocales del CGPJ de cinco años, pero ustedes tienen un matiz que incorporar: es de cinco años cuando les interesa, sino el mandato no caduca de por vida. El mandato para el Tribunal Constitucional es de 9 años, claro, cuando no sean propuestos por el PP, porque si son nombrados por el PP, el mandato es imperecedero. Y solo hay una victoria legítima, cuando gana el PP”, expuso en cascada Sánchez.

El presidente lanzó un golpe bajo a Feijóo, acusándole de ir “más lejos que su antecesor”, porque “no quiere correr la misma suerte que Casado” y cuestionó que, una vez que el PP ha visto “desmoronarse su estrategia de apocalipsis económico”, se ha lanzado a hablar del “apocalipsis político”. “Al contrario que con ustedes, hoy la Constitución se cumple en todos los territorios”, respondió Sánchez a las críticas recurrentes de que “España se rompe” con los presidentes socialistas. “Ha llegado demasiado lejos y no se lo vamos a permitir. Habrá ganado unas cuantas semanas, pero ha perdido el poco crédito que le quedaba con la no renovación del CGPJ y el TC”, ha zanjado.