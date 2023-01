Amenazas a dos guardias civiles de Córdoba: “Al picoleto del ojo partío le voy a destrozar a golpes”

“Sé dónde viven dos de los picoletos del pueblo y esta misma noche con pasamontañas y puño americano en mano les voy a dar…”. Estas son las amenazas vertidas por un vecino de Villanueva del Duque contras dos guardias civiles. Insultos y advertencias que no solo iban dirigidas contra los agentes sino contra sus familias: “Al picoleto del ojo partío al final le voy a destrozar a golpes porque ya me he enterado dónde vive, dónde tiene a la familia y todo”.

Ahora, el juzgado número 1 de Pozoblanco ha condenado a este vecino por un delito leve de amenazas contra los dos guardias civiles. Así consta en la sentencia, en la que se relata que los hechos tuvieron lugar en marzo de 2021, cuando este individuo subió cuatro vídeos en TikTok, que posteriormente se divulgaron a través de WhatsApp. Sin dar nombres, ofrecía detalles suficientes para identificar a ambos agentes, destinados en distintos puestos de Córdoba.

“Mira que son hijos de puta tanto la guardia municipal como la Guardia Civil pero no son tan hijos de puta para tocarme los huevos”, afirmaba en sus vídeos este vecino de Villanueva del Duque, en clara alusión a varias actuaciones policiales realizadas en días anteriores.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se hicieron cargo del caso, ya que las amenazas eran cada vez más graves. “Lo bueno es que no saben que antes de irme les voy a pegar una paliza a cada uno, al taco de 165 centímetros y al nariz partida, a ese le voy a meter una paliza con todo el bate de beisbol de aluminio en toda la cabeza y no se va a poder levantar en toda su vida, y al enano vacilón pitufo le voy a pegar dos puñaladas en el culo para que el día que vaya a cagar se acuerde de mí…”, manifestaba en los vídeos que publicó en redes.

En palabras de Álvaro Moreno, abogado que asistió a los agentes, ha asegurado que “lo más relevante de esta sentencia no es la cuantía de la condena impuesta, sino el mensaje que se transmite a quienes en el futuro se planteen utilizar las redes sociales para amenazar, insultar o calumniar a los Guardias Civiles” y añade que es muy importante denunciar estos hechos para que “no les salga gratis”.

Hay que recordar que las agresiones a guardias civiles siguen aumentando. En los dos últimos años, los agentes sufrieron 6.231 agresiones. De los 3.111 incidentes de 2021 se ha pasado a 3.120 del año pasado. Y son diversas las asociaciones de la Guardia Civil las que han reiterado que las “agresiones aumentan año tras año”. Desde la AEGC, por ejemplo, han pedido en numerosas ocasiones que “se tomen medidas para evitar que los guardias civiles continúen siendo el saco de boxeo al que todo el mundo puede golpear porque las consecuencias penales son irrisorias: multas que la mayoría de las veces no se pagan por insolvencia del agresor o, si hablamos de las protagonizadas por turistas, ni se presentan en los juicios”.

Desde AUGC señalan que las amenazas, insultos, calumnias e injurias a los que se enfrentan los guardias civiles a diario son también formas de agresión y coacción para que no desempeñen adecuadamente su trabajo. Por este motivo, reclaman que “se agraven las penas por agresiones a los agentes y que se refuerce su protección jurídica”.