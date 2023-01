La Eurocámara acoge la exposición de “¡Basta Ya!”: “romper el silencio en la dictadura del odio de ETA”

La sede del Parlamento Europeo de Bruselas acogerá entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2023 la exposición “The SakharovPrize to ¡Basta ya!: a turning moment for freedom”, coincidiendo con el 23 aniversario de la concesión del premio Sájarov a BastaYa!, la organización cívica que se atrevió a hacer frente, con la palabra, al fanatismo violento de la banda terrorista ETA.

La exposición ha sido organizada por la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa y tiene el objeto de que los visitantes puedan ponerse en la piel de los acosados por ETA en aquella época, a través de una experiencia sensorial que reproduce el acoso sufrido en el País Vasco y Navarra por quienes se enfrentaron al etnonacionalismo excluyente.

Este proyecto artístico en defensa de la libertad de conciencia ha sido dirigido por el escenógrafo José Ibarrola, como comisario de la exposición, quien aportará su particular sensibilidad estética y experiencia a una exposición cargada desimbolismo. El título de la exposición es “Una experiencia sensorial sobre la ruptura del silencio en la dictadura del odio de ETA” y en ella se mezcla la oscuridad, el silencio de los acosados, los gritos de los acosadores, la opresión. “Una mirilla que me señala, me apunta a mí, pero hace que todos los demás tengan miedo de acercarse”, en palabras de Ibarrola.

Importante ver y escuchar esto. En Bruselas mostraremos cómo fue el acoso del entorno de los etarras. Útil en estos tiempos en que los populistas de izquierda normalizan el escrache y el dogmatismo. pic.twitter.com/uIKOKA8H3m — Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) January 25, 2023

A través de una combinación de imagen, sonido y vídeo, la exposición será una experiencia sensitiva que pondrá al visitante en la piel de los perseguidos por el terrorismo de ETA y de aquellos que se atrevieron a apoyarles, según informan desde Cs. La inauguración se celebrará el martes 31 de enero a las 14h en elespacio expositivo de la tercera planta del edificio ASP y contará con la presencia de algunos de los representantes que recibiero nel premio y de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. También participará el filósofo Fernando Savater, uno de los impulsores de ¡Basta ya!, quien recogió el premio en el año 2000 en nombre de la plataforma cívica.

Los eventos que acompañarán a la inauguración del día 31 está dividido en dos paneles. El primero, titulado ‘El activismo amenazado: escoltados y escoltas’, arrancará con una introducción de Maite Pagaza y un debate posterior entre Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco; Mikel Iriondo, profesor universitario y fundador de las asociaciones ciudadanas Foro de Ermua y ¡Basta Ya!; Javier Nodar, ex escolta y secretario general de la Unión de Guardias Civiles; y Jagoba Gutiérrez, ex consejero de distrito y miembro de ¡Basta Ya!

El segundo panel, ‘El arte de los valientes: ética y estética de ¡Basta ya!’, contará con la apertura de Fernando Savater y las intervenciones de José Mari Alemán, dibujante e ilustrador; Roberto Herrero, periodista y escritor; Javier Mina, pintor, ensayista, escritor; y José Ibarrola, escenógrafo y artista plástico, contando con la participación como dinamizador a Jon Viar, profesor universitario, actor, ensayista, director cinematográficos y dramaturgo.

En el año 2000, el Parlamento Europeo decidió reconocer la valentía de estos ciudadanos que ejercieron la libertad y otorgó a ¡Basta ya! el premio Premio Sajárov a la Libertad de Conciencia. Era la primera vez que la Eurocámara otorgaba un galardón de esta naturaleza a una iniciativa cívica en el corazón de la Europa democrática. Posteriormente recibió también el Sajárov Médicos sin Fronteras, pero por su actuación en el exterior.