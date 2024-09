Ábalos advierte al PSOE de que no seguirá la disciplina por su "absoluta deslealtad"

El exministro socialista y diputado del grupo mixto José Luis Ábalos ha avisado este jueves que no seguirá la disciplina de voto del PSOE por su "absoluta deslealtad" hacia él y como respuesta a la auditoría sobre el 'caso Koldo' que realizó el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Aunque cuando, el pasado febrero, pasó al grupo mixto aseguró que seguiría las orientaciones de voto del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, ayer Ábalos escenificó por primera vez su distancia con el PSOE al votar de forma distinta dos veces en el pleno.

"Vista esta actitud de absoluta deslealtad, y que no se corresponde al papel que he jugado este tiempo, tengo que advertir que yo, que ahora estoy fuera de la disciplina, no tengo por qué tener una actitud basada en que me digan lo que hay que votar", ha señalado Ábalos en declaraciones a Catalunya Ràdio.

El exministro se ha mostrado muy crítico con la auditoría "absolutamente improcedente" que encargó el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de la que no se le ha dado "ninguna explicación", a la vez que ha denunciado la "falta de consideración" por parte del PSOE, partido del que está suspendido de militancia aunque ha señalado que sigue pagando la cuota.

"Las relaciones que funcionan están basadas en los principios de reciprocidad y de lealtad", ha indicado Ábalos, que ha asegurado que no quiere ser "un problema para la estabilidad del Gobierno", pero ha pedido "un cierto respeto" hacia él.

Al respecto, ha subrayado que en el Congreso hay partidos que solo tienen un diputado y con los que el PSOE "tiene muchos más desvelos y consideraciones" que con él. "Lo único que quiero es que cuando haya una decisión importante al menos se pregunte cómo lo veo y qué voy a hacer. No he tenido esta pregunta ni consulta", ha lamentado.

EFE